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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至3.14元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.27元下修至3.14元，其中最高估值4.82元，最低估值1.79元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.82(4.82)5.175.734.09
最低值1.79(1.79)1.862.133.27
平均值3.31(3.33)3.873.743.68
中位數3.14(3.27)3.713.753.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.56億67.15億62.41億55.52億
最低值51.19億53.14億52.08億55.52億
平均值56.25億57.95億56.52億55.52億
中位數55.78億58.26億56.33億55.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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