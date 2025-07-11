〈美股早盤〉川普關稅威脅加劇 美股從歷史高點回檔、主要指數全面下跌

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-11 22:16

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在美國總統川普加強關稅威脅後，美股主要指數周五 (11 日) 皆下跌，標普 500 在 9 個交易日內第 5 度創新高後，暫緩漲勢。多數大型股失去動能，輝達 (NVDA-US) 股假在成為史上首家市值達 4 兆美元的企業後下滑。

川普關稅威脅加劇 美股從歷史高點回檔、主要指數全面下跌(圖:REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌 245 點或近 0.55%，那斯達克綜合指數跌近 37 點或近 0.18%，標普 500 指數跌近 0.42%，費城半導體指數下跌約 0.37%。

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川普以加拿大拒絕和美國在芬太尼問題上合作為由，宣布對加拿大課徵 35% 關稅，並稱弱該國報復，稅率將進一步提高。這是繼本周宣布 50% 進口銅關稅以及對巴西進口商品全面課徵 50% 關稅後的最新動態。

川普隨後告訴《NBC News》，他正計劃對其餘國家課徵 15% 至 20% 的全面關稅，高於投資人已習慣的目前 10% 基本關稅稅率。

交易員也在等待川普本周對歐盟的貿易更新。

Miller Tabak 的 Matt Maley 表示：「股市因川普對關稅採取更強硬立場而走低。市場超買且估值昂貴，正醞釀某種形式的回檔。」

截至台北時間周三（9 日）22 時許：

焦點個股：

李維斯 (LEVI-US) 早盤股價上漲 9.2%，至每股 21.55 美元

牛仔褲大廠李維斯周四上調全年財測，表示正努力吸收川普關稅的衝擊，通過減少促銷與對創新產品的高定價，幫助公司度過逆風時期。上述預測是該公司假設對中國課徵 30% 關稅，該地約占其產品來源的 1%，以及對世界其他地區課徵 10% 關稅計算而來。

德州儀器 (TXN-US) 早盤股價下跌 0.34%，至每股 218.91 美元

德州儀器獲 TD Cowen 升評至買進，該券商稱這家晶片製造商在產業循環改善之際具備獨特優勢。

AMC 娛樂控股 (AMC-US) 早盤股價上漲 10.32%，至每股 3.31 美元

AMC 娛樂控股在 Wedbush 將該電影院營運商評等從中性升至跑贏大盤後，盤前大漲 7%。該公司有望受惠於未來數季更穩定的電影上映檔期。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

花旗美股策略主管 Drew Pettit 警告，經濟需要持續保持韌性，股市的漲勢才能持續。他周四告訴《CNBC》：「從整體環境來看，我們還沒到那裡。基本面上，我認為我們還沒到那裡。如果你希望這些類股持續跑贏大盤而不只是短期交易，你需要總經數據保持穩固，聯準會降息。這不是二選一，從長遠來看我認為兩者都需要。」