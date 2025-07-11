〈美股早盤〉川普關稅威脅加劇 美股從歷史高點回檔、主要指數全面下跌
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
在美國總統川普加強關稅威脅後，美股主要指數周五 (11 日) 皆下跌，標普 500 在 9 個交易日內第 5 度創新高後，暫緩漲勢。多數大型股失去動能，輝達 (NVDA-US) 股假在成為史上首家市值達 4 兆美元的企業後下滑。
截稿前，道瓊工業指數跌 245 點或近 0.55%，那斯達克綜合指數跌近 37 點或近 0.18%，標普 500 指數跌近 0.42%，費城半導體指數下跌約 0.37%。
川普以加拿大拒絕和美國在芬太尼問題上合作為由，宣布對加拿大課徵 35% 關稅，並稱弱該國報復，稅率將進一步提高。這是繼本周宣布 50% 進口銅關稅以及對巴西進口商品全面課徵 50% 關稅後的最新動態。
川普隨後告訴《NBC News》，他正計劃對其餘國家課徵 15% 至 20% 的全面關稅，高於投資人已習慣的目前 10% 基本關稅稅率。
交易員也在等待川普本周對歐盟的貿易更新。
Miller Tabak 的 Matt Maley 表示：「股市因川普對關稅採取更強硬立場而走低。市場超買且估值昂貴，正醞釀某種形式的回檔。」
美債全線走跌，長期債券跌幅居前。美債波動率指標周四觸及三年多來最低點，進一步顯示市場在關稅威脅和政府支出增加擔憂造成數月動盪後，正逐漸回穩。不過這些逆風並未完全消散，10 年期殖利率周五上升，債券有望連續第二周下跌。
截至台北時間周三（9 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 245.10 點或 0.55%，暫報 44,405.54 點
- 那斯達克綜合指數下跌 37.37 點或 0.18%，暫報 20,593.30 點
- 標普 500 指數下跌 26.34 點或 0.42%，暫報 6,254.12 點
- 費半下跌 21.91 點或 0.38%，暫報 5,679.24 點
- 台積電 ADR 上漲 0.34% 至每股 230.54 美元
- 10 年期美債殖利率漲至 4.403%
- 紐約輕原油上漲 1.79% 至每桶 67.7 美元
- 布蘭特原油上漲 1.65% 至每桶 69.63 美元
- 黃金上漲 1.15% 至每盎司 3,363.50 美元
- 美元指數升至 97.465
焦點個股：
李維斯 (LEVI-US) 早盤股價上漲 9.2%，至每股 21.55 美元
牛仔褲大廠李維斯周四上調全年財測，表示正努力吸收川普關稅的衝擊，通過減少促銷與對創新產品的高定價，幫助公司度過逆風時期。上述預測是該公司假設對中國課徵 30% 關稅，該地約占其產品來源的 1%，以及對世界其他地區課徵 10% 關稅計算而來。
德州儀器 (TXN-US) 早盤股價下跌 0.34%，至每股 218.91 美元
德州儀器獲 TD Cowen 升評至買進，該券商稱這家晶片製造商在產業循環改善之際具備獨特優勢。
AMC 娛樂控股 (AMC-US) 早盤股價上漲 10.32%，至每股 3.31 美元
AMC 娛樂控股在 Wedbush 將該電影院營運商評等從中性升至跑贏大盤後，盤前大漲 7%。該公司有望受惠於未來數季更穩定的電影上映檔期。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
花旗美股策略主管 Drew Pettit 警告，經濟需要持續保持韌性，股市的漲勢才能持續。他周四告訴《CNBC》：「從整體環境來看，我們還沒到那裡。基本面上，我認為我們還沒到那裡。如果你希望這些類股持續跑贏大盤而不只是短期交易，你需要總經數據保持穩固，聯準會降息。這不是二選一，從長遠來看我認為兩者都需要。」
周五的跌勢可能讓主要指數本周收黑。下周投資人需要應對第二季財報季開始，以及美國核心消費價格指數 (CPI)、核心零售銷售以及生產者物價指數 (PPI) 等關鍵數據的公布。
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