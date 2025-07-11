鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-11 19:03

‌



美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 在馬來西亞吉隆坡的東協外長會議期間，與中國外交部長王毅舉行了首次面對面會談，他在會面後表示，美國總統川普與中國國家主席習近平舉行峰會的可能性很高。

魯比歐：川習會可能性很高 美中「皆有強烈意願」(圖:REUTERS/TPG)

盧比歐表示，周五 (11 日) 他與中國外交部長王毅進行了「非常建設性和積極」的會談，進一步鞏固了雙邊關係的發展。此前川普本周早些時候曾形容兩國近期關係「非常好」。

‌



這次會談被視為可能的川習會的前奏，川普表示他希望今年舉行峰會。

魯比歐強調，美國與中國保持「定期接觸與溝通」至關重要，他對會談結果感到滿意，並期待能為兩國關係帶來穩定，進而造福世界。

關於美中元首峰會的前景，魯比歐指出，美中兩國「雙方都有強烈意願」促成此會，他認為峰會發生的「機率很高」，並表示兩國將協商出一個「雙方都能接受的日期」。

魯比歐與王毅的會談，是川普總統自今年 1 月重返白宮以來，兩國之間「最高層級的互動之一」，有望在貿易休戰後進一步緩解緊張局勢。

儘管魯比歐坦承，兩大強權間總會存在分歧議題，但他也強調雙方存在潛在合作領域。他引述上個月倫敦貿易代表的「相當正面」互動，該次會談確認了暫停對中國產品課徵高額關稅 90 天的協議。

近期已有跡象顯示，雙方正開始兌現承諾，包括中國恢復稀土運輸，以及美國放寬對部分產品的出口限制，如乙烷、晶片設計軟體和噴射引擎零件。