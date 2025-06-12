〈美股盤後〉美中貿易框架待川習批准 標普止步於歷史高點附近

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-12 05:02

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投資人消化美中貿易初步協議與最新通膨數據，美股主指週三 (11 日) 收低，市場在連續多日上漲後暫時降溫。甲骨文最新財報超預期，其盤後股價飆升。

美中貿易框架待川習批准 標普止步於歷史高點附近 (圖：REUTERS/TPG)

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標普在過去七個交易日中有六日收高，目前距離 2 月創下的歷史高點不到 2%，先前一度比高點低約 20%。

根據最新數據，5 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.1%，低於市場預期，；年增 2.4%，也不及經濟學家預估的 2.5%。

高盛分析，這顯示關稅目前尚未對價格產生明顯衝擊。在等待 90 天的關稅暫停期結束之前，市場將在通膨數據與就業報告之間拉鋸，如果通膨保持穩定或勞動市場轉弱，聯準會可能會考慮日後降息。

美中雙方在倫敦舉行的兩天會談後達成共識，正在等待美中兩國元首的最終批准。

美國總統川普週三推文指出，美國與中國的貿易框架已經完成，其中包括中國方面預先供應磁鐵及稀土，以及允許中國學生進入美國大學就讀的協議。美國會對中國商品總計課徵 55% 關稅，中國則對美國課徵 10% 關稅。

中東緊張局勢加劇，美國原油期貨價格週三漲逾 4%。《路透社》報導，川普政府正在為部分撤離其駐伊拉克大使館人員做準備，以應對當地升高的安全風險。

美股週三 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 1.1 點，或 0%，收 42,865.77 點。

那斯達克指數下跌 99.11 點，或 0.5%，收 19,615.88 點。

S&P 500 指數下跌 16.57 點，或 0.27%，收 6,022.24 點。

費城半導體指數下跌 9.97 點，或 0.19%，收 5,232.53 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 12.16 點，或 0.086%，收 14,191.80 點。

標普 11 大板塊表現分歧，金融 (-0.14%) 與科技 (-0.28%) 則溫和回落，消費性類股跌幅較大，能源類股表現最強，上漲 1.49%，受油價走高帶動 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收黑。Meta (META-US) 下跌 1.18%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.92%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.70%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.03%。

台股 ADR 同步收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.77%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.49%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.38%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收低 1.92% 至每股 198.78 美元，英特爾 (INTC-US) 重挫 6.46% 至每股 20.68 美元。蘋果的 macOS 作業系統計劃於明年停止支援英特爾處理器的版本，終結與英特爾長達 20 年的合作關係，全面邁入 Apple Silicon 時代。

特斯拉 (TSLA-US) 小漲 0.10% 至每股 326.40 美元，連續第四個交易日走升。特斯拉自動駕駛計程車 (Robotaxi) 暫定於 6 月 22 日在美國德州奧斯汀試營運。

通用汽車 (GM-US) 走高 1.92% 至每股 49.87 美元。通用汽車計畫未來兩年向在美國的三座工廠投資 40 億美元，每年得以在美國組裝超過 200 萬輛汽車。

輝達執行長黃仁勳週三在巴黎 GTC 大會上表示 ，量子運算技術正處於關鍵轉捩點，有望解決目前即使是最先進的 AI 也需要耗費多年才能處理的難題。

量子運算概念股多收高，Rigetti Computing (RGTI-US) 飛漲超 11%， D-Wave Quantum (QBTS-US) 下跌約 2.4%， IonQ ( IONQ-US) 微跌 0.1%， Quantum Computing (QUBT-US) 暴漲超 25%。

華爾街分析

Veda Partners 經濟政策研究主管 Henrietta Treyz 表示：「美中談判更像是原地踏步，毫無進展。美國對中國商品仍徵收高額關稅，包括對鋼鐵、鋁、汽車和汽車零件徵收的關稅，預計還會進一步增加。」

Nationwide 市場策略師 Mark Hackett 研判：「鑑於股市反彈和預期上升，突破新高的門檻已提高，這可能需要提高企業獲利預期。」

Lazard 資管機構市場策略師 Ronald Temple 指出：「現在就斷言關稅不會影響通膨還為時過早，最終，企業將不得不承受一系列後果，包括價格上漲以支付更高的關稅、削減成本以抵消進口成本的增加，以及 / 或者利潤率的下降。我確實預計，隨著企業對關稅做出反應，今年的通膨將會升溫。」