鉅亨網新聞中心 2025-07-11 22:58

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倫敦作為全球主要金融中心的地位正受到嚴峻考驗。摩根大通執行長傑米 · 戴蒙（Jamie Dimon）公開表示，倫敦證券交易所的首次公開發行（IPO）數量過少，正使其逐步喪失作為重要融資市場的地位。

倫敦IPO案創29年新低 戴蒙警告金融影響力下滑。(圖:shutterstock)

此一言論不僅揭示了倫敦資本市場當前所面臨的深層次挑戰，更引發了各界對英國整體金融環境競爭力的廣泛關注。

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根據金融數據提供商 Dealogic 的最新報告，2025 年上半年英國市場的 IPO 活動呈現令人擔憂的萎縮趨勢。期間僅完成 5 宗 IPO，總計募資額為 1.6 億英鎊，創下自 1995 年以來最低的半年紀錄。

若將已上市公司進行的再融資（follow-on issuance）納入計算，今年上半年英國市場的總募資額僅為 88 億英鎊，這是自 2012 年以來表現最差的半年。更令人警惕的是，若經通膨調整後，這一數據更是自 1995 年以來最糟糕的一次，凸顯出倫敦資本市場活動的長期疲軟。

面對國內融資環境的挑戰，一些英國本土的重量級企業已開始考慮或實際採取行動，將其主要上市地點轉移至海外。據悉，倫敦市值最大的上市公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）的執行長曾私下探討將公司主要上市地遷往紐約的可能性。

此外，英國金融科技領域的明星企業 Wise 也已明確宣布，將其主要上市地轉移至美國，這一舉動無疑為倫敦的金融前景蒙上了一層陰影。