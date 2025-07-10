2億美元震撼價！Meta強勢挖走蘋果AI王牌 庫克也攔不住

鉅亨網編輯林羿君 2025-07-10 10:11

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報導稱，Meta 是用數年內高達數億美元的薪酬方案來聘請龐若明。然而，蘋果並未以同樣的價碼留才，因為這已遠高於蘋果內部除了執行長庫克以外的所有高階主管的薪酬。

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消息人士透露，這種天價待遇在 Meta 新成立的超級智慧團隊屬於「常態」，這團隊致力於打造能媲美甚至超越人類的 AI 系統

Meta 超級智慧團隊目前成員還包括前 GitHub 執行長佛里曼（Nat Friedman）、AI 新創公司創辦人葛羅斯（Daniel Gross）。Meta 也透過持股 14.3 億美元、持有 Scale AI 49% 股份的方式，結盟該公司聯合創辦人 Alexander Wang（王濤）擔任 AI 長。

單從數字來看，Meta 超級智慧團隊開出的薪酬堪稱業界前茅，甚至超越全球大型銀行執行長的水準。不過這些高薪大多與績效目標掛鉤，必須任職多年、達到特定條件才能全部領到。如果提前離職，或是 Meta 股價表現不佳，部分獎勵就可能領不到。

據悉，Meta「超級智慧實驗室」（MSL）的招募薪酬方案包含基本年薪、簽約獎金和 Meta 股票，其中股票占最大比例，前二者通常是高額現金給付。如果新員工為了加入 Meta，必須放棄在前東家持有的股權，Meta 會以更高的簽約金彌補損失。

消息人士稱，就股票部分而言，Meta 通常在合約中明定，必須達到特定指標，例如 Meta 股價一年內成長多少百分比，才能分批領取，且大多比業界常見的 4 年解禁期更長。

OpenAI 執行長奧特曼 6 月的一場 Podcast 上提到，Meta 曾向 OpenAI 員工開出高達 1 億美元的簽約獎金、總價更高的整體薪酬。他強調，OpenAI 員工多數選擇留下，是因為這家公司培養出更好的團隊文化和創新聲譽。

儘管奧特曼發表了上述言論，但 Meta 執行長祖克柏目前已成功挖走了 10 多名 OpenAI 研究人員，以及來自 Anthropic、谷歌和其他新創公司的頂尖研究人員和工程師。

隨著人才爭奪戰的不斷升級，奧特曼週二表示，自從這位 Meta 開始努力挖走 OpenAI 的一些頂尖人才以來，他還沒有與祖克伯格交談過，預計將於本週在太陽谷舉行的 Allen & Co. 會議上進行會面，並「對此充滿期待」。