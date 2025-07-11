鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-11 13:10

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研調機構 IDC 發布報告指出，2025 年第二季全球 PC 出貨量達 6840 萬台，較去年同期成長 6.5%，儘管全球 PC 市場持續成長，但美國市場已開始感受到進口關稅壓力，需求出現放緩跡象。

IDC：全球PC第二季出貨年增6.5% 聯想穩居龍頭、華碩排第5。(圖：shutterstock)

IDC 指出，美國 PC 市場在第二季呈現零成長，與全球其他地區形成明顯對比。分析師認為這反映美國 PC 需求因預期進口關稅截止日期而提前放緩，廠商正努力在關稅政策明朗前調整庫存策略。

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在品牌競爭格局方面，聯想以 1700 萬台出貨量穩居全球第一，市占率 24.8%，年增 15.2%；惠普排名第二，出貨 1410 萬台，市占率 20.7%，年增 3.2%；戴爾位居第三，出貨 980 萬台，市占率 14.3%，但年減 3.0%。

蘋果 (AAPL-US) 與華碩 (2357-TW) 表現亮眼，分別位居第四與第五名。蘋果出貨 620 萬台，市占率 9.1%，年增 21.4%。華碩出貨 490 萬台，市占率 7.2%，年增 16.7%，延續強勁成長動能。

IDC 分析師指出，雖然在不確定市場環境下成長看似奇怪，但多項因素支撐市場動能，全球除美國外的市場，受老舊設備更新需求與 Windows 11 轉換趨勢推動，對 PC 仍然展現強勁需求。

供應端方面，業者正努力應對未知變數，既不願錯失機會又要承擔庫存風險。分析師警告，上半年強勁的銷售可能帶來庫存壓力，第三季末的整體需求表現將是關鍵觀察指標。