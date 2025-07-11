IDC：全球PC第二季出貨年增6.5% 聯想穩居龍頭、華碩排第5
鉅亨網記者吳承諦 台北
研調機構 IDC 發布報告指出，2025 年第二季全球 PC 出貨量達 6840 萬台，較去年同期成長 6.5%，儘管全球 PC 市場持續成長，但美國市場已開始感受到進口關稅壓力，需求出現放緩跡象。
IDC 指出，美國 PC 市場在第二季呈現零成長，與全球其他地區形成明顯對比。分析師認為這反映美國 PC 需求因預期進口關稅截止日期而提前放緩，廠商正努力在關稅政策明朗前調整庫存策略。
在品牌競爭格局方面，聯想以 1700 萬台出貨量穩居全球第一，市占率 24.8%，年增 15.2%；惠普排名第二，出貨 1410 萬台，市占率 20.7%，年增 3.2%；戴爾位居第三，出貨 980 萬台，市占率 14.3%，但年減 3.0%。
蘋果 (AAPL-US) 與華碩 (2357-TW) 表現亮眼，分別位居第四與第五名。蘋果出貨 620 萬台，市占率 9.1%，年增 21.4%。華碩出貨 490 萬台，市占率 7.2%，年增 16.7%，延續強勁成長動能。
IDC 分析師指出，雖然在不確定市場環境下成長看似奇怪，但多項因素支撐市場動能，全球除美國外的市場，受老舊設備更新需求與 Windows 11 轉換趨勢推動，對 PC 仍然展現強勁需求。
供應端方面，業者正努力應對未知變數，既不願錯失機會又要承擔庫存風險。分析師警告，上半年強勁的銷售可能帶來庫存壓力，第三季末的整體需求表現將是關鍵觀察指標。
關稅政策對定價策略的影響預期將依廠商策略分階段在不同地區實施，分析師認為，這可能導致廠商推出促銷活動以清理庫存，在預期漲價的時期出現優惠價格的矛盾現象。
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