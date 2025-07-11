比特幣飆破11.8萬美元再創高！企業掀囤幣潮持有量半年飆23% 46家巨頭在第二季進場

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-11 19:00

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比特幣飆破11.8萬美元再創高！企業掀囤幣潮持有量半年飆23% 46家巨頭第二季首入場（圖：Shutterstock）

根據加密資產管理公司 Bitwise 的統計數據，截至今年第二季底，全球企業共持有 84.7 萬枚比特幣，季增率高達 23%，這一數字是去年同期的兩倍多，其中光是 MicroStrategy 一家持有量便超過 70%，其他公司雖難以複製該公司大規模囤積模式，但採用類似策略的企業數量正在快速增加。

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值得注意的是，目前已有 125 家企業公開披露持有比特幣，其中 46 家是在今年第二季首次進場，包括知名遊戲零售商遊戲驛站 (GME-US) ，這一趨勢顯示企業對比特幣的接受度正在顯著提升，且毫無放緩跡象。

設計軟體公司 Figma 在上市申請文件中披露，該公司持有一定數量的比特幣、比特幣 ETF 以及穩定幣 USDC，並打算未來繼續加大加密貨幣投資力度。

即將上市的 Figma 選擇將比特幣納入資產配置，反映了新興科技公司對數位資產日益開放的態度。

法國半導體公司 Sequans Communications 近日宣布購買 370 枚比特幣，該公司股價應聲飆漲超過 65%。該公司執行長 Georges Karam 表示，此舉體現了 Sequans Communications 對比特幣作為長期價值儲存手段的信心，目標是累計持有超過 3000 枚比特幣。按當前價格計算，這筆投資價值近 3.35 億美元，公司通過股權和債務融資籌集 3.84 億美元專項資金。

加密貨幣交易公司 Swan Bitcoin 投資長 Ben Werkman 指出，儘管加密貨幣市場波動性仍然較高，但在美國政府可能放寬監管的預期下，越來越多企業開始考慮將比特幣納入資產配置。

Werkman 特別提到川普媒體與科技集團打算籌集 25 億美元建立比特幣儲備，這一舉動可能進一步推動企業投資熱潮。