比特幣飆破11.8萬美元再創高！企業掀囤幣潮持有量半年飆23% 46家巨頭在第二季進場
鉅亨網編譯陳韋廷
最近兩天，全球最大加密貨幣比特幣 (BTC)屢創歷史新高，今 (11) 日午後更大幅飆漲，盤中突破 11.8 萬美元關口，24 小時內漲幅超過 6%，而隨著比特幣價格不斷攀升，越來越多企業開始效仿微策略(MicroStrategy)(MSTR-US) 的投資策略，將這一全球最具價值的加密貨幣納入公司資產負債表。
根據加密資產管理公司 Bitwise 的統計數據，截至今年第二季底，全球企業共持有 84.7 萬枚比特幣，季增率高達 23%，這一數字是去年同期的兩倍多，其中光是 MicroStrategy 一家持有量便超過 70%，其他公司雖難以複製該公司大規模囤積模式，但採用類似策略的企業數量正在快速增加。
值得注意的是，目前已有 125 家企業公開披露持有比特幣，其中 46 家是在今年第二季首次進場，包括知名遊戲零售商遊戲驛站 (GME-US) ，這一趨勢顯示企業對比特幣的接受度正在顯著提升，且毫無放緩跡象。
設計軟體公司 Figma 在上市申請文件中披露，該公司持有一定數量的比特幣、比特幣 ETF 以及穩定幣 USDC，並打算未來繼續加大加密貨幣投資力度。
即將上市的 Figma 選擇將比特幣納入資產配置，反映了新興科技公司對數位資產日益開放的態度。
法國半導體公司 Sequans Communications 近日宣布購買 370 枚比特幣，該公司股價應聲飆漲超過 65%。該公司執行長 Georges Karam 表示，此舉體現了 Sequans Communications 對比特幣作為長期價值儲存手段的信心，目標是累計持有超過 3000 枚比特幣。按當前價格計算，這筆投資價值近 3.35 億美元，公司通過股權和債務融資籌集 3.84 億美元專項資金。
加密貨幣交易公司 Swan Bitcoin 投資長 Ben Werkman 指出，儘管加密貨幣市場波動性仍然較高，但在美國政府可能放寬監管的預期下，越來越多企業開始考慮將比特幣納入資產配置。
Werkman 特別提到川普媒體與科技集團打算籌集 25 億美元建立比特幣儲備，這一舉動可能進一步推動企業投資熱潮。
加密資產管理公司 Hashdex 全球市場洞察主管 Gerry O"Shea 預測，比特幣價格可能很快漲至 14 萬美元，部分係因企業需求增加跟監管環境的改善。
然而，市場分析人士也指出，加密貨幣的劇烈波動性恐讓傳統藍籌企業保持謹慎，可口可樂或巴菲特的波克夏海瑟威等保守型企業短期內不太可能跟進。
對科技和金融服務公司而言，比特幣作為儲備資產的吸引力在於其潛在的高報酬率，但同時也面臨短期內價值大幅波動的風險。債券等傳統投資工具仍被視為更穩健的選擇。隨著越來越多企業披露比特幣持倉，這一趨勢將如何影響整個金融市場，值得持續關注。
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