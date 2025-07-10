滙豐示警：五大「痛苦交易」恐重創下半年投資人

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-10 04:20

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滙豐銀行 (HSBC) 分析師警告，許多投資人對 2025 年下半年已形成高度一致的預期，一旦這些看法出現逆轉，可能讓整體投資環境陷入脆弱狀態。

滙豐銀行警告投資人對下半年看法過於一致，五大熱門交易一旦逆轉恐造成重大虧損。(圖:Shutterstock)

滙豐在客戶報告中指出，風險資產正出現「全面上漲」，股市快速上漲主要靠投資人熱情推動，而不是靠基本面支撐。

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分析師稱，上周《大而美法案》通過、相對較低的公債殖利率，以及強勁的勞動市場需求，都在挑戰先前的悲觀預測。同時，關稅相關消息不太可能引發像 4 月初川普總統宣布懲罰性關稅後的市場動盪。

投資共識過度集中藏風險

滙豐分析師認為，投資人對下半年看法過於一致，投資部位過度集中，一旦市場反轉可能出現多種「痛苦交易」，讓大多數投資人虧損。

滙豐點出五大可能的痛苦交易：

1. 美股表現超乎預期

市場普遍看衰美股今年表現，但若美股實際走勢強勁，看空美股的投資人將錯失潛在的報酬。

2. 美國經濟成長未如預期放緩

面對關稅引發的不確定性，美國和全球經濟成長可能不會如多數經濟學家預測般大幅減速。

3. 美元反彈

目前市場普遍預期美元將持續疲弱，但若美元出現意外反彈，做空美元的投資人將被軋空。

4. 殖利率曲線趨平

投資人普遍押注殖利率曲線將持續陡峭化（短期利率低於長期利率），即投資人看好短期公債、減少長期公債部位的策略。但若曲線出現趨平，這些熱門交易將出現反轉。

5. 新興市場套息交易解除

投資人熱衷借入低收益貨幣投資高收益新興市場貨幣的套息交易，但若市場突然逆轉，相關投資部位將面臨危機。