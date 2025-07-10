鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團(WPP-US)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為36.03元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.39元下修至4.87元，其中最高估值5.46元，最低估值4.29元，預估目標價為36.03元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.46(5.5)
|5.6
|5.85
|5.37
|最低值
|4.29(4.7)
|4.1
|4.22
|5.37
|平均值
|4.92(5.28)
|4.86
|5.1
|5.37
|中位數
|4.87(5.39)
|4.93
|5.16
|5.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|143.91億
|144.68億
|148.30億
|最低值
|137.57億
|134.79億
|135.85億
|平均值
|140.31億
|139.00億
|141.09億
|中位數
|139.77億
|138.30億
|140.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.56
|3.67
|3.83
|0.64
|3.21
|營業收入
|153.92億
|176.05億
|177.73億
|184.53億
|188.36億
詳細資訊請看美股內頁：
WPP廣告傳播集團(WPP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團WPP-US的目標價調降至40.47元，幅度約7.87%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團WPP-US的目標價調降至43.92元，幅度約6.29%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤CMG-US的目標價調升至60元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估上修至8.63元，預估目標價為98.00元
下一篇