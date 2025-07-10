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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團(WPP-US)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為36.03元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.39元下修至4.87元，其中最高估值5.46元，最低估值4.29元，預估目標價為36.03元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.46(5.5)5.65.855.37
最低值4.29(4.7)4.14.225.37
平均值4.92(5.28)4.865.15.37
中位數4.87(5.39)4.935.165.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值143.91億144.68億148.30億
最低值137.57億134.79億135.85億
平均值140.31億139.00億141.09億
中位數139.77億138.30億140.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.563.673.830.643.21
營業收入153.92億176.05億177.73億184.53億188.36億

詳細資訊請看美股內頁：
WPP廣告傳播集團(WPP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWPP

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