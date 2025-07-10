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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至99元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由96元上修至99元，調升幅度3.13%。其中最高估值120元，最低估值43元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀18位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Robinhood Markets Inc - Class A今(10日)收盤價為94.54元。近5日股價下跌3.13%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HOOD市場預估目標價

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Robinhood Markets Inc - Class A94.54+3.58%

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