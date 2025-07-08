鉅亨網編輯林羿君 2025-07-08 08:16

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凱西伍德（Cathie Wood）領導的方舟投資（Ark Investment Management）已提交四項新交易所交易基金（ETF）的提案，旨在為其旗艦 ARK 創新 ETF(ARKK-US) 提供潛在損失的緩衝。

ARK木頭姊申請四檔緩衝型ETF 以限制旗艦基金損失。(圖:shutterstock)

這些 ETF 意味著方舟首次進軍「緩衝型 ETF」市場，該類基金透過選擇權策略來限制損失，同時對潛在收益設限。這項策略已被貝萊德、安聯和 Innovator 等公司採用，並在尋求於市場波動中獲得保護的投資人之間日益受到歡迎。

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根據上週向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，擬議中的四檔基金為：ARK Q1 Defined Innovation ETF、ARK Q2 Defined Innovation ETF、ARK Q3 Defined Innovation ETF 和 ARK Q4 Defined Innovation ETF。將分別於 1 月、4 月、7 月和 10 月開始，採取滾動式的 12 個月投資週期。

每檔基金的設計目標是將 ARK 創新 ETF(ARKK-US) 股價下跌時的損失限制在 50%，而只有當 ETF 上漲超過約 5% 時，才會參與收益。

此舉正值美國總統川普的關稅戰引發市場動盪、加劇波動之際，儘管其政策預計將有利於該基金的持股表現。