鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至95元，幅度約4.4%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由91元上修至95元，調升幅度4.4%。其中最高估值120元，最低估值43元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Robinhood Markets Inc - Class A今(8日)收盤價為93.46元。近5日股價下跌4.4%，標普指數上漲0.4%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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