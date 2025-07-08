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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至95元，幅度約4.4%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由91元上修至95元，調升幅度4.4%。其中最高估值120元，最低估值43元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Robinhood Markets Inc - Class A今(8日)收盤價為93.46元。近5日股價下跌4.4%，標普指數上漲0.4%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HOOD市場預估目標價

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Robinhood Markets Inc - Class A93.46-1.00%

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