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鉅亨速報

營收速報 - 廣運(6125)6月營收2.96億元年增率高達76.31％

鉅亨網新聞中心


廣運(6125-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2.96億元，年增率76.31%，月增率50.52%。

今年1-6月累計營收為13.24億元，累計年增率-3.85%。

最新價為60.1元，近5日股價下跌-3.99%，相關光電類指數下跌-5%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+75 張
  • 外資買賣超：+135 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-60 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2.96億 76% 51%
25/5 1.97億 -36% -10%
25/4 2.18億 -25% 1%
25/3 2.15億 -21% 12%
25/2 1.92億 23% -7%
25/1 2.07億 14% -11%

廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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