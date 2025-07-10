營收速報 - 廣運(6125)6月營收2.96億元年增率高達76.31％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為13.24億元，累計年增率-3.85%。
最新價為60.1元，近5日股價下跌-3.99%，相關光電類指數下跌-5%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+75 張
- 外資買賣超：+135 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-60 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2.96億
|76%
|51%
|25/5
|1.97億
|-36%
|-10%
|25/4
|2.18億
|-25%
|1%
|25/3
|2.15億
|-21%
|12%
|25/2
|1.92億
|23%
|-7%
|25/1
|2.07億
|14%
|-11%
廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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