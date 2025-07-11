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營收速報 - 2025年7月11日台股大型公司6月營收一覽（新增141家）

鉅亨網新聞中心


本次公布6月營收一覽

截至台北時間2025年7月11日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計238家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
櫻花建-建材營造業 5.88億 979.7%
凱基金-金融保險業 142.90億 228.0%
國建-建材營造業 42.62億 184.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
興富發-建材營造業 44.30億 1979.3%
國建-建材營造業 42.62億 340.6%
聯華-食品工業 21.40億 148.1%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達238家。其中營收年增大於 25％有26家，年增小於-20％有47家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 26家
大於50億 >= 0% 73家
大於50億 < 0% 92家
大於50億 <= -20% 47家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
亞昕-建材營造業 7.72億 1410.9%
矽統-半導體業 2.67億 1402.9%
櫻花建-建材營造業 5.88億 979.7%
凱基金-金融保險業 142.90億 228.0%
智邦-通信網路業 245.43億 184.8%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
興富發-建材營造業 44.30億 1979.3%
國建-建材營造業 42.62億 340.6%
亞昕-建材營造業 7.72億 186.5%
聯華-食品工業 21.40億 148.1%
中信金-金融保險業 268.93億 146.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收6月營收建材營造業亞昕建材營造業櫻花建

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櫻花建63-0.16%
凱基金15.05+1.35%
國建18.45+0.54%
興富發40.35-0.49%
聯華46.35+1.98%
亞昕27.7+0.54%
矽統53.4+7.88%
智邦813+2.14%
中信金44.1+0.46%

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