營收速報 - 2025年7月11日台股大型公司6月營收一覽（新增141家）
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本次公布6月營收一覽
截至台北時間2025年7月11日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計238家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|櫻花建-建材營造業
|5.88億
|979.7%
|凱基金-金融保險業
|142.90億
|228.0%
|國建-建材營造業
|42.62億
|184.7%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|興富發-建材營造業
|44.30億
|1979.3%
|國建-建材營造業
|42.62億
|340.6%
|聯華-食品工業
|21.40億
|148.1%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達238家。其中營收年增大於 25％有26家，年增小於-20％有47家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|26家
|大於50億
|>= 0%
|73家
|大於50億
|< 0%
|92家
|大於50億
|<= -20%
|47家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|亞昕-建材營造業
|7.72億
|1410.9%
|矽統-半導體業
|2.67億
|1402.9%
|櫻花建-建材營造業
|5.88億
|979.7%
|凱基金-金融保險業
|142.90億
|228.0%
|智邦-通信網路業
|245.43億
|184.8%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|興富發-建材營造業
|44.30億
|1979.3%
|國建-建材營造業
|42.62億
|340.6%
|亞昕-建材營造業
|7.72億
|186.5%
|聯華-食品工業
|21.40億
|148.1%
|中信金-金融保險業
|268.93億
|146.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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