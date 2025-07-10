宜特6月營收創高 Q2達12億元也締新猷
鉅亨網記者魏志豪 台北
宜特 (3289-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 4.33 億元，月增 12.49%，年增 18.41%，第二季營收 12.04 億元，季增 6.41%，年增 14.34%，累計上半年營收 23.36 億元，年增 10.04%；受惠客戶檢測需求強勁，宜特 6 月營收再次突破 4 億元門檻大關，創下歷史新高，連帶拉抬第二季與上半年營收締新猷。
宜特表示，因應 AI 應用對高速傳輸與高功率驗證需求的急速上升，公司積極強化 AI 相關的驗證能量，帶動 AI 供應鏈客戶訂單持續湧入，推升 6 月營收穩健成長。
宜特指出，2020 年便看見 AI 運算模型對功率密度與傳輸速度的挑戰，因此超前部署超高功率分析解決方案，是全台最早投入 AI 伺服器驗證的實驗室之一。如今驗證產能已擴增為當年的 8 倍，並成為多家 AI 領導客戶的長期策略合作夥伴。
宜特指出，這些客戶早在初期產品規劃階段即與宜特合作，共同開發 AI 伺服器的測試解決方案，充分展現公司不只是服務提供者，更是技術研發的關鍵推手。
宜特進一步表示，除了可靠度驗證 (RA) 外，宜特的訊號測試團隊深耕十餘年，長期服務台灣電子五哥，並針對 AI 高速傳輸需求強化 PCIe 6.0、Ethernet 等高速介面測試能力。去年 10 月推出全新高速訊號測試服務後，亦獲得市場熱烈回響。宜特已在 AI 系統層級的測試鏈條上，逐步建立起完整驗證能力。
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