裕慶-KY自6月起出貨中國地區電動車引擎生產治具架新訂單

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-10 20:00

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裕慶 - KY(6965-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，裕慶 - KY2025 年 6 月營收達 3.16 億元，月增 22.64%、年增 20.24%，創歷年同期次高；2025 年第二季營收 8.14 億元，季增 3.89%，年減 3.26；除商用貨架業務之外，裕慶 - KY 自 6 月起開始正式交付中國地區電動車引擎生產治具架新訂單。

裕慶-KY董事長廖昭宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

裕慶 - KY 2025 年上半年合併營收 15.98 億元，受台幣匯率升值影響，較去年同期減少 12.48%。就第三季營運上，裕慶 - KY 觀察目前商用展示架 ODM 業務客戶訂單來看，包括美國最大平價服飾與家飾零售商 (R) 門市收銀區改造，第三季將迎來大幅放量改造計畫，以及全球最大飲料商 (C)、美國最大西部服飾零售商 (B) 之商用展示架新專案等，有機會帶動未來營運保持向上成長態勢。

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裕慶 - KY 表示，6 月一方面受惠商用展示架業務前三大主力客戶訂單拉貨保持良好需求，整體接單與出貨節奏同步加快，並持續加速部分遞延訂單出貨認列，另一方面，6 月起也開始正式交付中國地區電動車引擎生產治具架新訂單，進一步推升整體產能稼動率，帶動 6 月合併營收中非美地區營收比重達 18.04％，在多項動能推動下，6 月營收繳出歷年同期次高記錄。

裕慶 - KY 進一步表示，旗下商用展示架 ODM 業務仍為營運成長主力與集團業務發展重點，受惠家居裝修龍頭 (H)、第二大家居裝修通路 (L) 及百貨零售連鎖店 (K) 等客戶訂單提振，帶動今年第二季商用展示架業務銷售分別季增 4.03％、年增 8.88％，佔整體營收比重達 82.93％，相較去年同期的 73.68％明顯增加，隨著業務結構優化，有助於創造營運獲利能力正面挹注。

展望 2025 年第三季，裕慶 - KY 仍密切關注國際政經局勢，採取全球化業務銷售版圖策略，積極擴增非美區域接單動能，觀察目前商用展示架 ODM 業務客戶訂單來看，包括美國最大平價服飾與家飾零售商 (R) 門市收銀區改造，第三季將迎來大幅放量改造計畫，以及全球最大飲料商 (C)、美國最大西部服飾零售商 (B) 之商用展示架新專案等，有機會帶動未來營運保持向上成長態勢。

另一方面，裕慶 - KY 規劃於 7 月完成增設抽管廠以精進垂直整合生產綜效與成本精實管控，以及第三季旗下印尼新廠正式投入生產行列，進一步提升區域供應彈性與即時交付能力，並拓展東南亞地區業務接單，增添未來營運良好動能。