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營收速報 - 亞通(6179)6月營收3.35億元年增率高達57.22％

鉅亨網新聞中心


亞通(6179-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣3.35億元，年增率57.22%，月增率2.85%。

今年1-6月累計營收為19.47億元，累計年增率56.65%。

最新價為27.55元，近5日股價上漲1.14%，相關其他類指數下跌-0.7%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-26 張
  • 外資買賣超：-26 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 3.35億 57% 3%
25/5 3.26億 53% 1%
25/4 3.22億 110% -22%
25/3 4.11億 123% 44%
25/2 2.85億 -1% 6%
25/1 2.69億 39% -80%

亞通(6179-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為能源工程相關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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