營收速報 - 亞通(6179)6月營收3.35億元年增率高達57.22％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為19.47億元，累計年增率56.65%。
最新價為27.55元，近5日股價上漲1.14%，相關其他類指數下跌-0.7%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26 張
- 外資買賣超：-26 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|3.35億
|57%
|3%
|25/5
|3.26億
|53%
|1%
|25/4
|3.22億
|110%
|-22%
|25/3
|4.11億
|123%
|44%
|25/2
|2.85億
|-1%
|6%
|25/1
|2.69億
|39%
|-80%
亞通(6179-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為能源工程相關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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