康和期貨率先國內期貨商 導入期寶策略王
鉅亨網記者王莞甯 台北
康和期貨今 (10) 日宣布導入期貨全新交易工具「期寶策略王」，期藉此讓一般投資人更能輕鬆建立策略、回測績效，甚至選出每日最值得操作的期貨商品。
康和期貨說明，「期寶策略王」內建一個名為「策略大師」的模組，只要透過選單點選進出場條件，不用寫程式、不用背公式，三秒即可建立屬於自己的策略，並立即看到歷史績效。
康和期貨指出，許多新手交易者會在一個策略失效後氣餒，事實上專業交易員早已習慣使用「多策略、多商品組合」的方式分散風險，但這種機制過去往往只存在於昂貴的機構平台。
在期寶策略王中，使用者可以針對同一個策略測試多種商品，例如台指期貨、個股期貨、S&P500 期貨、道瓊期貨、黃金期貨，也可以針對同一個商品測試多個策略，系統會合併產出總體績效報表，包括淨利、勝率、最大回檔，幫助使用者更有效率組出風險報酬比更加理想的組合策略。
期寶策略王由精誠資訊 (6214-TW) 研發，可支援多元商品交易，也將由具備多年經驗的利興資訊擔任開發顧問暨銷售代理，而利興資訊已取得東盟國家核准許可。
康和期貨表示，率先選擇功能強大的期寶策略王作為發展平台，也是目前台灣唯一提供期寶策略王平台的期貨商。
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