康和期貨率先國內期貨商 導入期寶策略王

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-10 19:28

‌



康和期貨今 (10) 日宣布導入期貨全新交易工具「期寶策略王」，期藉此讓一般投資人更能輕鬆建立策略、回測績效，甚至選出每日最值得操作的期貨商品。

康和期貨率先國內期貨商導入期寶策略王。(圖：康和期貨提供)

康和期貨說明，「期寶策略王」內建一個名為「策略大師」的模組，只要透過選單點選進出場條件，不用寫程式、不用背公式，三秒即可建立屬於自己的策略，並立即看到歷史績效。

‌



康和期貨指出，許多新手交易者會在一個策略失效後氣餒，事實上專業交易員早已習慣使用「多策略、多商品組合」的方式分散風險，但這種機制過去往往只存在於昂貴的機構平台。