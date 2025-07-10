〈大立光法說〉手機鏡頭再尋求升級 明年啟動可變光圈鏡頭生產

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-10 17:32

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光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (10) 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，林恩平在會中指出，大立光 2026 年將啟動大規模且高規格的可變光圈手機鏡頭生產專案，為產品線帶來升級動能。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

目前手機鏡頭的配置，由單鏡頭升級到多鏡頭，由直立式鏡頭發展到潛望鏡設計的鏡頭並進一步配置到高倍數的變焦設計，而在鏡頭本身設計也往大光圈、防手震等功能開發，感測元件畫畫也到上億畫素。林恩平今天則提出更高規格的可變光圈鏡頭開發及生產案。預計將裝置在手機旗艦機種上，再由品牌廠視市場反應再進一步下放到中階機種。

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林恩平指出，可變光圈鏡頭的設計及生產複雜，將採用 4 組光圈設計，透過致致動器 (actuator) 自動調節，依焦段需求變動 2.0、1.8、甚至到 1.6 等光圈。每一組光圈具備各自的最佳設計參數，在模組取得協調並細緻校準，是影響整體效能與量產穩定性的關鍵。

大立光在可變光圈鏡頭專案面臨複雜度高的設計及生產能量，也使生產良率同時，生產良率也面臨挑戰，大立光同時也將爲同步爲手機可變光圈鏡頭投入新零組件開發。雖然爲手機可變光圈鏡頭投入新零組件開發可能的毛利率低於鏡頭生產，但林恩平表示也還有利潤。

手機可變光圈鏡頭的開發，在影像呈現上將有助於精細化景深，有別於目前手機以使用軟體虛化背景的非光學景深影像。