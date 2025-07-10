鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-10 19:55

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國泰金 (2882-TW)2025 年 6 月稅後純益 71 億元，上半年累計稅後純益 457.5 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 2.88 元。子公司國泰人壽公告，已取得金管會核准，6 月增提外匯價格變動準備金約 508 億元，加上台幣升幅收斂，帶動單月獲利回穩；其他子公司今年以來核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高。

國壽獲准外匯準備金增提508億元 國泰金上半年賺458億元EPS 2.88元。(圖：國泰人壽提供)

國泰人壽 6 月稅後純益 26.8 億元，上半年累計稅後純益達 187.9 億元。6 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 183 億元及 58 億元，維持強勁增長動能。

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6 月美國與主要貿易夥伴之談判有所進展，加上部分 Fed 官員鷹派立場軟化，提振股債表現。隨美元指數走弱、外資匯入及出口商拋匯，致台幣延續升勢，惟季底央行積極調節，台幣兌美元單月升值 0.1%。國壽 6 月在國內外股利收入貢獻經常性收益，及國內外不動產半年評價利益挹注下，帶動整體獲利表現穩健。

為因應台幣升值之挑戰，主管機關近期發布暫行措施，國壽已申請適用責任準備金計提基礎調整措施，並增提外匯價格變動準備金約 508 億元，經核准後 6 月底外匯價格變動準備金餘額逾 560 億元，將有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。

在資本方面，國壽 6 月淨值比達 8%，RBC 比率亦高於 300%，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對外在政策及金融環境的高度不確定性，國泰人壽將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

國泰世華銀行 6 月稅後純益 38.7 億元，累計稅後純益 233.8 億元，年成長 16%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，累計淨利息收入呈雙位數增長；今年以來保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，整體累計淨手續費收入表現亮眼。截至 6 月底逾放比率為 0.14%，備抵呆帳覆蓋率為 1200%，資產品質維持穩健。

國泰產險 6 月稅後純益 4.7 億元，累計稅後純益續創同期新高達 18.6 億元，年成長 42%。6 月簽單保費 39.4 億元，累計簽單保費達 205.7 億元，年成長 11%。金融市場 6 月仍受地緣政治、關稅談判及市場降息預期等因素影響，面臨市場波動與不確定性，投資團隊將持續關注市場動態審慎布局，以尋求穩健獲利表現並降低投資波動。

國泰證券 6 月稅後純益 5 億元，累計稅後純益 17.8 億元，單月獲利月成長 80%，主要因市場對美國關稅政策憂慮緩解，投資人信心回升，市場動能逐漸復甦。截至 6 月底台股累計經紀市占率 4.30%。此外，複委託成交量年成長 42%，維持複委託市占第一名。