〈大立光法說〉Q3拉貨動能估與去年同期相當 7月及8月營運逐月上攀

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-10 16:39

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光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (10) 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，隨著主要客戶年度新機種開始拉貨，林思平指出，7 月的拉貨動能優於 6 月，同時、8 月也可望優於 7 月，大立光估客戶端在 2025 年第三季拉貨動能將與 2024 年同期相當。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

但值得注意的是，2024 年第三季大立光有部分高階手機鏡頭對客戶是獨家供應，但到今年的新機種已轉爲同時由多家供應商供應，來自這方面競爭壓力比較大。

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大立光 2025 年第二季營收 116.73 億元，毛利率 53.63%，季減 1 個百分點，年增 5.14 個百分點，第二季稅後純益 10.32 億元，季減 83.98%，年減 77.05%，每股純益 7.73 元。

大立光在第二季包括匯兌損失在內的業外損失達 30.85 億元。其中匯兌損失 42.2 億元，利息收入 10.6 億元。而在折舊金額爲 17.7 億元、資本支出爲 35.6 億元，資本支出主要在對新廠設置的投資。而大立光 2025 年 1-6 月營收 262.52 億元，毛利率 54.18%，年增 5.35 個百分點，1-6 月稅後純益 74.75 億元，年減 29.54%，每股純益 56.01 元。

在市場關注新台幣匯率變化對大立光營運的衝擊同時，林恩平說，估計新台幣如升值 10%，將使毛利率下滑約 4-5 個百分點。

對於第二季大立光營業毛利率 53.63%，季減 1 個百分點，年增 5.14 個百分點竹表現，林恩平指出，實際上第二季因新機高規格料號鏡頭出貨，取得比較好的交貨價格，但評估在匯率的不利因素之下，已影響第二季毛利率減少達 2 個百分點。

就 2025 年第三季的營運走勢而言，林恩平說，有利因素在於導入新機鏡頭的生產，而不利之處在於不知新台幣匯率的走勢會有如何的變化，況且，新產品的價格都是在去年已和客戶談定。

大立光在 2025 年第二季因手中金融部位導致蒙受 42.4 億元的匯兌損失，林恩平在答覆法人詢問時指出，大立光手中的金融部位在這幾季以來都是維持新台幣與美元各 50% 的持有。

市場同時關注的潛望式鏡頭與高畫素鏡頭導入趨勢，林恩平指出，下半年相關新機市佔仍需視客戶規劃，除非對手出現變數，否則應照計畫進行。整體而言，新機導入較高單價與高階規格的鏡頭，有利單價與毛利率向上提升，不過仍須考量後續良率表現。

在川普政府對關稅的變化上，林恩平說，大立光並非產品直接輸美，關稅變動並無影響，大立光對海外的設廠議題上，林恩平指出，海外的設廠有在看，會牽涉整體供應鏈設置，看起來困難度高，而海外設廠的條件還要看勞工的素質及土地的難易。