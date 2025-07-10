鉅亨研報 2025-07-10 17:01

‌



【量大強漲股整理】迎接Q3選股的重點該留意那些?(圖:shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 100.11 億元，投信買超 4438 萬元，自營商買超 1.2 億元，三大法人合計買超 101.76 億元，其中，投信終止連續八日賣超，由賣轉買，而自營商連續八日買超，累計買超金額為 253.08 億元，外資則連續三日買超，累計買超金額為 178.81 億元。

‌



美國總統川普日前公布最新一輪關稅措施，儘管引發市場對全球貿易情勢再度升溫的疑慮，但在聯準會 6 月會議紀錄釋出偏鴿訊號後，市場對今年內降息的預期升溫，使市場情緒逐漸回穩，美股主要指數中，昨日全數收漲，標普 500 指數上漲 0.61%，那斯達克指數更再度刷新歷史新高，科技股領漲，(NVDA-US) 輝達，盤中市值一度突破 4 兆美元大關，成為市場關注焦點，根據川普公布的關稅通知，自 8 月 1 日起，來自菲律賓的進口商品將被課以 20% 的關稅，汶萊與摩爾多瓦則面臨 25% 稅率，阿爾及利亞、伊拉克、利比亞與斯里蘭卡的產品將被徵收 30%，而巴西則高達 50%，為本輪關稅名單中最重的對象，川普也警告，若藉由第三地轉運來規避關稅，將面臨更高稅負，另一方面，聯準會最新會議紀錄指出，多數決策官員傾向在 2025 年內啟動降息，雖然對降息時機與幅度看法不一，但普遍認為近期的通膨壓力主要來自外部因素如關稅調整，影響可能較為短暫，相較之下，經濟成長與勞動市場的放緩跡象更受重視，這也為貨幣政策鬆動留下伏筆，整體而言，雖然貿易風險升溫，但市場聚焦於貨幣寬鬆前景，有助於全球股市表現。

台股今日早盤雖一度翻黑，但在買盤穩步進場帶動下，指數震盪走高，順利站回 22,600 點整數關卡，盤中維持百點以上漲幅，終場在 (2330-TW) 台積電，最後一盤爆出 4950 張成交量下，加權指數最終上漲 166.24 點，收在 22,693.25 點，成交金額為 3,179.22 億元，市場信心逐漸回溫，買氣持續回籠，從今日三大法人動向來看，外資今日買超 100.11 億元，投信小幅買超 4,438 萬元，自營商則買超 1.2 億元，合計三大法人買超達 101.76 億元，在法人動能方面，自營商已連續八個交易日站在買方，期間累計買超達 253.08 億元，顯示對市場仍具正面看法，外資也已連續三日買超，合計加碼金額為 178.81 億元，買盤力道逐步升溫，而投信則終止先前連八日的賣超紀錄，今日轉為買超，籌碼面呈現正向轉折，從基本面觀察，根據目前已公布的 6 月營收資料顯示，多數上市櫃企業受惠於上半年關稅拉貨效應，加上 AI、高階半導體與伺服器需求持續升溫，營收表現亮眼，普遍呈現雙位數成長，支撐大盤表現，市場目光仍聚焦美國關稅政策最新進展，尤其川普針對新興市場國家祭出的新一輪關稅，台灣仍尚未與美國達成協議，展望後市，下週將公布美國 CPI 數據，屆時通膨變化將牽動聯準會後續政策方向，對金融市場可能帶來進一步影響，可持續觀察國際政策與經濟數據變化。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.92%，收在 1100 元，6 月合併營收表現，單月營收達新台幣 2,637 億元，雖受匯損影響，較 5 月下滑 17.7%，但與去年同期相比仍成長 26.9%，累計 2025 年上半年合併營收達 1 兆 7,730 億 4,600 萬元，年增幅高達 40.0%，此外，今日發放超過千億元的現金股利，預期可挹注市場資金動能；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.31%，收在 161.5 元，旗下子公司 (601138-SS) 工業富聯，公布第二季財報，稅後淨利介於人民幣 67.27 至 69.27 億元，年增幅達 47.72% 至 52.11%，優於市場原先預估的 65 億元，累計 2025 年上半年稅後淨利達 119.58 至 121.58 億元，年增 36.84% 至 39.12%，顯示營運動能持續增強，展望未來，隨著 AI 伺服器出貨持續升溫，預期第二季至第三季的營收與獲利動能將延續現有強勢表現，有望帶動整體營運表現再創高峰；(2454-TW) 聯發科，上漲 3.32%，收在 1400 元，積極布局 AI ASIC 市場，除既有的 (GOOG-US)Google，專案外，目前也正與 (AVGO-US) 博通，爭奪 (META-US)Meta，旗下 MTIA 專案訂單。根據美系外資觀察，此案預計將於 7 月底至 8 月初出爐結果，若成功拿下 (META-US)Meta，ASIC 訂單，市場預期將為營運注入強勁成長動能，股價有望上看 2600 元。

股票方面

2025.7.6 領先在經濟日報公開預告冠軍股，雙雙噴出! (4991-TW) 環宇 - KY 亮燈漲停! 再創波段新高! 通通驗證佳螢選股實力!

(4991-TW) 環宇 - KY，上漲 9.82%，亮燈漲停，收在 156.5 元，創下歷史新高，公告 6 月營收達 2.1 億元，單月營收月增 62.14%、年增 59.99%，表現亮眼，累計 2025 年上半年營收達 9.63 億元，年增 18.15%，營收成長主因來自 800G 光偵測器出貨持續放量，有效推升整體營運表現，隨著 (AMZN-US) 亞馬遜，將入股美國光通訊大廠 (AAOI-US)Applied Optoelectronics，市場對未來光網路發展更添想像空間，根據研究機構預估，全球光網路市場規模有望在 2030 年突破 1,000 億美元，而 (4991-TW) 環宇 - KY，身為 (AAOI-US)，主要 PD 晶片供應商之一，擁有技術領先與市占優勢，未來有望受惠於訂單持續放量，營運動能將進一步增強。

(1295-TW) 生合，盤中大漲 6.15%，最高來到 138.0 元，4 至 5 月營收連續突破億元的基礎上，即便 6 月未持續創高，第二季整體營收仍有望首次突破 3 億元大關，寫下營運新里程碑，毛利率方面，預期單季將穩定維持在 5 成以上，市場預估本季 EPS 可望達 1.6 元，明顯優於今年第一季的 1.26 元，整體獲利表現持續改善。

(8932-TW) 智通 *，上漲 3.03%，收在 136.0 元，旗下軟體科技子公司 Global Line Network 接單表現亮眼，預計將成為今年營運成長的關鍵推手，目前手中軟體專案訂單充沛，業務動能強勁，對今年整體軟體業務持正向看法，預估相關營收將呈現雙位數成長，成為推升營收表現的重要引擎。

(4903-TW) 聯光通，上漲 9.85%，亮燈漲停，收在 25.1 元，2025 年 6 月營收達新台幣 2.26 億元，表現亮眼，年增 113.64%，月增更達 172.51%，顯示業績動能強勁。累計今年 1 至 6 月營收達 5.88 億元，較去年同期成長 55.82%，整體營運持續穩健向上。

(6640-TW) 均華，盤中改寫新高紀錄，收在 761 元，目前 (AAPL-US) 蘋果 WMCM 訂單與 CoWoS 先進封裝所使用的晶粒挑撿機多由均華供應，黏晶機則主要採用日商 (6590-JP) 芝浦設備，若未來均華的二合一設備順利取得半導體代工龍頭認證，將有機會取代芝浦，進一步帶動營收與獲利成長。

迎接 Q3 選股的重點該留意那些?

影片中分享給你知道

(按讚訂閱打開小鈴鐺）

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

7/10

【上市量大上漲股】

(5243-TW) 乙盛 - KY

7/10

強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(8426-TW) 紅木 - KY

(4991-TW) 環宇 - KY

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2025 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

FB 粉絲團:【股市期皇后】

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師