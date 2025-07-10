集保結算所數位化盡職治理服務上線 ESG IR平台推三大新功能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-07-10 19:04

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集保結算所今 (10) 日舉辦「數位化盡職治理服務」上線發表會，正式發布「公司投資人關係整合平台（ESG IR 平台）」新服務，包含「永續績效－投資組合財務碳排放計算機」、「股東會投票逐案揭露系統」、「數位化產製盡職治理報告工具」等三大功能。

集保結算所數位化盡職治理服務上線。(圖：集保結算所提供)

集保結算所董事長林丙輝表示，本次發布的新服務中，「財務碳排放計算機」尤其受到市場關注，此功能是為了解決國內機構投資人在實踐責任投資時，所面臨的溫室氣體範疇三盤查與永續資訊揭露挑戰。

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林丙輝進一步指出，期望透過此工具能顯著降低金融機構的作業成本，使其能更專注減碳策略的擬定與執行，進而引導資本市場資金流向永續經濟活動，支持台灣整體產業的轉型與升級。

金管會證期局主任秘書黃仲豪出席發表會致詞時表示，金融機構透過實踐盡職治理和善用數位工具，帶動產業供應鏈的減碳轉型，期許未來有更多機構採取行動，共同提升資本市場的治理水平與國際聲譽。