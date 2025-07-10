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鉅亨速報

營收速報 - 偉訓(3032)6月營收6.91億元年增率高達50.56％

鉅亨網新聞中心


偉訓(3032-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣6.91億元，年增率50.56%，月增率-13.71%。

今年1-6月累計營收為48.31億元，累計年增率25.15%。

最新價為88.8元，近5日股價下跌-3.85%，相關零組件業上漲3.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1653 張
  • 外資買賣超：+1652 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 6.91億 51% -14%
25/5 8.01億 26% -20%
25/4 10.01億 36% 15%
25/3 8.70億 36% 38%
25/2 6.31億 8% -25%
25/1 8.37億 4% 29%

偉訓(3032-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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