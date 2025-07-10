營收速報 - 偉訓(3032)6月營收6.91億元年增率高達50.56％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為48.31億元，累計年增率25.15%。
最新價為88.8元，近5日股價下跌-3.85%，相關零組件業上漲3.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1653 張
- 外資買賣超：+1652 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|6.91億
|51%
|-14%
|25/5
|8.01億
|26%
|-20%
|25/4
|10.01億
|36%
|15%
|25/3
|8.70億
|36%
|38%
|25/2
|6.31億
|8%
|-25%
|25/1
|8.37億
|4%
|29%
偉訓(3032-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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