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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估下修至26.64元，預估目標價為940.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富世達(6805-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.2元下修至26.64元，其中最高估值30.69元，最低估值24.32元，預估目標價為940.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值30.69(30.69)45.5163.03
最低值24.32(25.21)34.3353.8
平均值26.87(27.15)40.7458.63
中位數26.64(27.2)40.7659.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值12,513,53016,966,45022,541,230
最低值10,155,00012,644,00018,028,000
平均值11,246,40014,915,12020,584,690
中位數11,253,25015,374,00021,184,850

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS17.910.189.339.29
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,187,6905,643,8935,013,8795,020,326

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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