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營收速報 - 永捷(4714)6月營收1.31億元年增率高達133.82％

鉅亨網新聞中心


永捷(4714-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1.31億元，年增率133.82%，月增率8.11%。

今年1-6月累計營收為6.73億元，累計年增率104.63%。

最新價為18.5元，近5日股價下跌-0.86%，相關化學股價指數下跌-1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-616 張
  • 外資買賣超：-547 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-69 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1.31億 134% 8%
25/5 1.21億 87% 17%
25/4 1.04億 87% 0%
25/3 1.04億 69% -9%
25/2 1.14億 253% 16%
25/1 9,844萬 69% 3%

永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收永捷

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