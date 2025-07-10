營收速報 - 永捷(4714)6月營收1.31億元年增率高達133.82％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為6.73億元，累計年增率104.63%。
最新價為18.5元，近5日股價下跌-0.86%，相關化學股價指數下跌-1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-616 張
- 外資買賣超：-547 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-69 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1.31億
|134%
|8%
|25/5
|1.21億
|87%
|17%
|25/4
|1.04億
|87%
|0%
|25/3
|1.04億
|69%
|-9%
|25/2
|1.14億
|253%
|16%
|25/1
|9,844萬
|69%
|3%
永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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