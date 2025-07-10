鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-10 15:52

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聯強 (2347-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 324.1 億元，年減逾一成，並受到台幣大幅升值的影響，第二季營收、上半年營收雙雙年減。

聯強營運受匯率影響 Q2、H2營收雙雙衰退。(圖：shutterstock)

聯強 6 月營收 324.1 億元，月增 9.8%、年減 12.1%；第二季營收 933 億元，季增 2.07%、年減 7%；上半年營收 1,847 億元，年減 9%。

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聯強表示，從聯強四大核心業務表現來看，商用加值業務第二季營收達 302 億元，雖較去年下滑 5%，但仍創歷年同期次高，其中 AI 伺服器與雲端服務等主要產品持續向上成長。

資訊消費業務營收 280 億元，小幅年減 3%，其中電競與遊戲主機受惠於輝達新一代顯卡及任天堂 Switch 2 等新品上市，帶動銷售表現；個人電腦也有小幅成長。

周邊產品與智慧裝置則呈現明顯下滑。通訊業務受惠新產品引進與 Apple 手機需求提升帶動，第二季營收 46 億元，年增 2%，達 7 年來同期新高；半導體業務因市場需求回歸常態，營收 335 億元，較去年同期減少 10%。

從亞太各區域市場角度，若以當地幣別計算，台灣、紐澳、印尼等地第二季都有不錯的表現。其中台灣第二季大幅年增 22%，主要受惠於商用加值與通訊業務明顯成長。

紐澳與印尼則同步改寫同期新高紀錄，分別年增 9% 與 4%，主要成長動能均來自商用加值業務。大陸與香港則受到總體市場環境影響，營收分別年減 9% 與 18%。