漢來美食樂觀看營收已穩站另一波高峰浪頭

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-10 16:02

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連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收 4.65 億元，月減 13.69%、年減 4%，仍創同期次高，累計上半年合併營收 31.51 億元，年增 5%，創同期新高紀錄；展望後市，漢來美食樂觀看，營收曲線已穩站上另一波高峰的浪頭。

漢來美食樂觀看待後市。(鉅亨網資料照)

漢來美食說明，6 月營收較 5 月略減，主要是今年台北 COMPUTEX 落在 5 月，南港宴會廳除了商務宴客還有大廠場地租借，使宴會廳 5 月業績衝上高點，6 月因展期已過，加上傳統習俗的大吉日較去年減少，影響北高兩地宴會廳婚宴訂席的表現。

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漢來美食也不諱言，漢來名人坊台中新光中港店受新光三越閉店影響，也影響 6 月營收。

所幸，擁有 7 家分店的漢來海港自助餐 6 月積極推廣生蠔季，營收持續暢旺，年增逾 10%，而漢來上海湯包 6 月底新開出台南誠品店，使全台店數來到 7 家，已站穩全台第二大湯包連鎖餐廳的地位，也使品牌可透過在商場的團體戰，對營收挹注更大的成長動能。

進入第三季後，漢來美食看好此餐飲業旺季，自助餐廳島語第二店確定 8 月中在高雄漢神百貨開幕，而漢來上海湯包 7 月 25 日也將在台北 DREAM PLAZA 再開新店。