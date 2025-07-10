營收速報 - 中信金(2891)6月營收268.93億元年增率高達59.26％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1,094.10億元，累計年增率20.12%。
最新價為44.1元，近5日股價下跌0%，相關金融保險下跌-0.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+28332 張
- 外資買賣超：-61450 張
- 投信買賣超：+60126 張
- 自營商買賣超：+29656 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|268.93億
|59%
|146%
|25/5
|109.14億
|-12%
|8%
|25/4
|101.51億
|-23%
|-47%
|25/3
|190.52億
|37%
|-8%
|25/2
|206.64億
|38%
|-5%
|25/1
|217.36億
|10%
|37%
中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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