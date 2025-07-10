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鉅亨速報

營收速報 - 中信金(2891)6月營收268.93億元年增率高達59.26％

鉅亨網新聞中心


中信金(2891-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣268.93億元，年增率59.26%，月增率146.39%。

今年1-6月累計營收為1,094.10億元，累計年增率20.12%。

最新價為44.1元，近5日股價下跌0%，相關金融保險下跌-0.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+28332 張
  • 外資買賣超：-61450 張
  • 投信買賣超：+60126 張
  • 自營商買賣超：+29656 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 268.93億 59% 146%
25/5 109.14億 -12% 8%
25/4 101.51億 -23% -47%
25/3 190.52億 37% -8%
25/2 206.64億 38% -5%
25/1 217.36億 10% 37%

中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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