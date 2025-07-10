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鉅亨速報

營收速報 - 華擎(3515)6月營收25.07億元年增率高達45.97％

鉅亨網新聞中心


華擎(3515-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣25.07億元，年增率45.97%，月增率-42.89%。

今年1-6月累計營收為224.80億元，累計年增率120.88%。

最新價為280.5元，近5日股價下跌-4.13%，相關電腦週邊上漲0.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+483 張
  • 外資買賣超：+477 張
  • 投信買賣超：-53 張
  • 自營商買賣超：+59 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 25.07億 46% -43%
25/5 43.89億 140% -14%
25/4 51.28億 207% 61%
25/3 31.80億 98% 24%
25/2 25.67億 86% -46%
25/1 47.14億 139% 78%

華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收華擎

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