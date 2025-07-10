營收速報 - 華擎(3515)6月營收25.07億元年增率高達45.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為224.80億元，累計年增率120.88%。
最新價為280.5元，近5日股價下跌-4.13%，相關電腦週邊上漲0.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+483 張
- 外資買賣超：+477 張
- 投信買賣超：-53 張
- 自營商買賣超：+59 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|25.07億
|46%
|-43%
|25/5
|43.89億
|140%
|-14%
|25/4
|51.28億
|207%
|61%
|25/3
|31.80億
|98%
|24%
|25/2
|25.67億
|86%
|-46%
|25/1
|47.14億
|139%
|78%
華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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