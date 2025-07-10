營收速報 - 華票(2820)6月營收3.63億元年增率高達99.85％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為14.27億元，累計年增率29.76%。
最新價為15.3元，近5日股價上漲1.67%，相關金融保險下跌-0.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1705 張
- 外資買賣超：+1606 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+99 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|3.63億
|100%
|65%
|25/5
|2.20億
|49%
|-14%
|25/4
|2.56億
|173%
|29%
|25/3
|1.99億
|40%
|-14%
|25/2
|2.33億
|-3%
|50%
|25/1
|1.55億
|-47%
|-9%
華票(2820-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H102011票券金融業。H301011證券商（不含營業廳）。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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