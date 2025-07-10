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營收速報 - 華票(2820)6月營收3.63億元年增率高達99.85％

鉅亨網新聞中心


華票(2820-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣3.63億元，年增率99.85%，月增率64.56%。

今年1-6月累計營收為14.27億元，累計年增率29.76%。

最新價為15.3元，近5日股價上漲1.67%，相關金融保險下跌-0.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1705 張
  • 外資買賣超：+1606 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+99 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 3.63億 100% 65%
25/5 2.20億 49% -14%
25/4 2.56億 173% 29%
25/3 1.99億 40% -14%
25/2 2.33億 -3% 50%
25/1 1.55億 -47% -9%

華票(2820-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H102011票券金融業。H301011證券商（不含營業廳）。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收華票

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