鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-10 15:50

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馬來西亞投資、貿易及工業部長 Zafrul Aziz 表示，在美國總統川普威脅要對馬來西亞徵收更高關稅後，馬來西亞對能夠在 8 月 1 日貿易談判截止日期前，與美國達成降低關稅的協議，持樂觀態度。

馬來西亞樂觀看待美貿易談判 力求降低關稅(圖:shutterstock)

Zafrul 表示，儘管談判過程充滿挑戰，但雙方討論「以非常尊重的方式」進行。

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川普周一表示，馬來西亞可能面臨 25% 的關稅，這將「獨立於行業關稅」之外。此前，美國在 4 月已對馬來西亞商品徵收 24% 的關稅，隨後宣布 90 天暫停，將稅率降至 10% 以促進談判。

Zafrul 指出，仍在談判的關鍵議題包括農業和數位經濟。他還表示，出口到馬來西亞的晶片的安全性也是雙方一直在討論的話題，馬來西亞政府正在「研究加強執法和立法的方法」。

儘管馬來西亞樂觀看待談判成果，Zafrul 也現實地指出，關稅的底線預計為 10%。他同時希望美國能繼續對馬來西亞的部分主要出口商品，特別是半導體，實施零關稅。

川普政府則希望馬來西亞解決貿易逆差、非關稅壁壘，並確保美國技術不會被轉移給其他國家。馬來西亞先前已表示，其目標是將針對兩國經濟關鍵產業的美國關稅降至 10% 以下。

為推動談判進程，Zafrul 部長預計於周四透過視訊與美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 繼續談判，總理安華 (Anwar Ibrahim) 也計畫會見美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio)，以爭取降低關稅。