中企繞道用輝達AI晶片訓練大模型 馬來西亞要查
鉅亨網新聞中心
《華爾街日報》日前報導，一家中國企業疑似為規避美國晶片出口管制，透過在馬來西亞使用搭載輝達 (NVDA-US) AI 晶片的伺服器，藉以訓練大型語言模型。對此，馬國投資部證實，已著手調查。
報導指出，中國工程師於 3 月攜帶包含資料的硬碟飛往馬來西亞，利用輝達的先進晶片在馬來西亞資料中心建構 AI 模型，並計劃將 AI 模型帶回中國。
馬來西亞投資部 19 日發表聲明指出，正在「與相關機構查證是否有違反任何國內法規情事」。
馬來西亞並未受到美國政府的制裁或限制，因此企業可以向馬來西亞運送先進的 AI GPU，如輝達的 H100、H200 或 B200。然而，該國對這類硬體的本地市場需求相對較小。
聲明中表示，馬來西亞的資料中心「可以自由做出自己的商業決策」，但另表示，無論是個人還是公司，規避出口管制都是非法的。
馬來西亞投資部強調，依據馬來西亞法令，搭載輝達等 AI 晶片的伺服器並不屬於「受管制物項」。但若有其他國家就涉及敏感技術交易提出協助要求，馬國也將配合調查。
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