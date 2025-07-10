路透：美國進口商這樣繞過禁令 買走中國關鍵礦物

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-10 13:38

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據《路透》周三（9 日）報導，為繞過中方管制，美國買家通過第三國轉運拿到礦物，海關和航運紀錄顯示，自中國去年禁止向美國出口銻以來，仍有大量銻從泰國和墨西哥湧入美國。

中國在銻、鎵和鍺等關鍵礦物的供應方面處於主導地位。（圖：Shutterstock）

中國在銻、鎵和鍺等關鍵礦物的供應方面處於主導地位，這些礦物被廣泛用於電信、半導體和軍事技術。

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在美國打壓中國晶片產業之後，中方去年 12 月發布加強相關兩用物項對美國出口管制的公告，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口。

貿易數據顯示，美國進口商通過第三國改道運輸。

據《路透》報導，三位產業專家證實這一判斷，包括兩家美國公司高層，他們說，近幾個月從中國獲得受限制礦產。

數據顯示，從 2023 年 12 月至 2024 年 4 月，美國從泰國和墨西哥進口 3,834 噸銻氧化物。美國海關數據顯示，這一數量幾乎超過此前三年總和。

與此同時，依據中國截至 5 月的海關數據，泰國和墨西哥今年來躍升為中國銻前三大出口市場，但在 2023 年這兩個國家甚至未能進入前十大。

咨詢公司 RFC Ambrian 表示，泰國和墨西哥各只有一家銻冶煉廠，且墨西哥的冶煉廠是在今年 4 月才重新開工。這兩個國家均沒有大量開採這種金屬。

儘管價格上漲，美國今年對銻、鎵和鍺的進口可能達到甚至超過禁令前的水準。

《路透》提到，美國法律並不禁止美國買家採購中國產銻、鎵或鍺，只要獲得出口許可，中國公司仍可將這些礦物出口至非美國國家。

美國礦產企業 Gallant Metals 創始人帕克（Levi Parker）說，他每月從中國獲得大約 200 公斤鎵，但他未透露相關方身分。

他說，首先，採購代理從生產商處獲取材料。然後，一家貨運公司將這些包裹轉運，通過另一個亞洲國家，並重新貼標為鐵、鋅或藝術用品等。