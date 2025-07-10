鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-10 13:40

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美國總統川普宣布，自 8 月 1 日起將對進口銅材課徵高達 50% 的關稅，此舉預計將衝擊美國汽車、電器等製造商。這項出乎預料的重稅，迅速在全球金屬市場掀起波瀾，銅期貨價格周三 (9 日) 從歷史高點回落。

川普突襲式課銅關稅 分析師如何看待未來走向？

美國太平洋礦業公司共同創辦人 Eric Saderholm 表示，「現在就像一場賭博」，川普試圖說服各方坐到談判桌前達成協議，但他現在卻讓市場陷入了巨大的混亂，因為價格被人為抬高了。

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銅期貨價格周三下跌 3%，先前一交易日曾上漲逾每磅 5.60 美元。

關稅引市場動盪、進口加快

川普強調，銅是美國國防部第二大常用金屬，廣泛用於彈藥等關鍵產品。他指出，此關稅決策是在一次「健全」的國家安全審查後做出，儘管相關的「第 232 條款報告」尚未公開。這項行動延續了川普此前對鋼鐵和鋁材徵收關稅的模式，並暗示更多行業性關稅可能醞釀中。

同時，白宮也正敲定與數十個主要貿易夥伴之間的關稅，預計也在 8 月 1 日生效。

市場對於關稅的執行細節、涵蓋範圍及供應商是否會有豁免等問題，仍充滿疑問。

近期，美國銅期貨價格較倫敦金屬交易所 (LME) 高出約 28%，顯示部分交易商不確信 50% 關稅將全面實施。然而，為趕在關稅生效前將貨物運入美國，部分進口商已加速運輸，甚至將交貨點轉移至夏威夷和波多黎各以縮短時間。

JPMorgan 分析指出，美國過去 6 個月已進口了近一年的銅量，導致國內銅價較 LME 高出 25%。高盛分析師預計，由於關稅風險升高，未來數周運往美國的貨物將進一步加速。

分析師觀點

目前，美國高度依賴進口銅，主要來源國包括智利、加拿大和墨西哥。分析師和行業高管普遍認為，美國需要多年時間才能顯著提升國內產能。

美國太平洋礦業共同創辦人 Eric Saderholm 指出，美國約 50% 的銅需求仰賴進口，問題癥結在於國內缺乏足夠的加工和回收設施。他舉例說明，美國全國僅有三家運營中的銅冶煉廠，遠不能滿足實際需求，而中國約有美國五倍之多的冶煉廠。

新建冶煉廠不僅需要數年時間的許可，還需投入數十億美元的資本，通常耗時 10 到 15 年。因此，分析師質疑，如果這項關稅僅是短期政策，如此龐大的基礎設施投資是否會真正實現。

儘管川普關於銅關稅的言論似乎是即興的，但短暫的實施時間表增加了 50% 關稅完全落實的可能性。高盛已將其基本預期從 25% 上調至 50% 關稅。然而，他們也認為，這個較高的稅率最終可能作為一個「談判籌碼」，隨後可能會有豁免或讓步空間。

LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 指出，LME 銅庫存已顯著枯竭，引發美國以外全球供應短缺的擔憂。