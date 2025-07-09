鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好WY-US的目標價調降至32元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對惠好(WY-US)提出目標價估值：中位數由34元下修至32元，調降幅度5.88%。其中最高估值38元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予惠好評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。
惠好今(9日)收盤價為26.18元。近5日股價下跌5.88%，標普指數上漲0.44%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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