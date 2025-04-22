鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.75元下修至0.7元，其中最高估值0.9元，最低估值0.52元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.9(0.94)
|1.32
|1.3
|1.64
|最低值
|0.52(0.52)
|0.6
|0.85
|1.64
|平均值
|0.7(0.74)
|0.99
|1.14
|1.64
|中位數
|0.7(0.75)
|1.01
|1.17
|1.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|81.51億
|85.23億
|84.60億
|最低值
|71.75億
|71.46億
|75.23億
|平均值
|75.19億
|78.53億
|79.87億
|中位數
|74.96億
|78.55億
|80.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|0.54
|營業收入
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
|71.24億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為35.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為35.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：邁威爾科技MRVL-US的目標價調降至100元，幅度約4.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源VST-US的目標價調降至173元，幅度約6.99%
上一篇
下一篇