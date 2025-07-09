鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為30.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.22元上修至0.24元，其中最高估值0.7元，最低估值0.02元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.7(0.7)
|1.85
|2.23
|最低值
|0.02(0.02)
|-0.01
|0.95
|平均值
|0.27(0.26)
|1.02
|1.75
|中位數
|0.24(0.22)
|1.04
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|427.68億
|444.41億
|457.43億
|最低值
|408.25億
|418.83億
|432.83億
|平均值
|416.16億
|430.67億
|446.06億
|中位數
|414.68億
|429.94億
|446.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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