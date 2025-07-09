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鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.22元上修至0.24元，其中最高估值0.7元，最低估值0.02元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.7(0.7)1.852.23
最低值0.02(0.02)-0.010.95
平均值0.27(0.26)1.021.75
中位數0.24(0.22)1.041.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值427.68億444.41億457.43億
最低值408.25億418.83億432.83億
平均值416.16億430.67億446.06億
中位數414.68億429.94億446.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.648.386.280.821.57
營業收入385.42億549.68億569.02億446.22億429.64億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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