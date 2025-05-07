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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 06:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.63元，其中最高估值0.75元，最低估值0.5元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.75(0.8)1.081.31.64
最低值0.5(0.5)0.50.851.64
平均值0.64(0.66)0.931.121.64
中位數0.63(0.65)0.961.151.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值75.20億82.19億84.60億
最低值71.62億72.10億74.72億
平均值73.17億77.46億79.08億
中位數73.21億77.29億78.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.073.472.531.150.54
營業收入75.32億102.01億101.84億76.74億71.24億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWY

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