鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為34.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.63元下修至0.61元，其中最高估值0.7元，最低估值0.35元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.7(0.7)
|1.08
|1.3
|1.64
|最低值
|0.35(0.5)
|0.5
|0.85
|1.64
|平均值
|0.58(0.62)
|0.88
|1.08
|1.64
|中位數
|0.61(0.63)
|0.92
|1.09
|1.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.20億
|82.19億
|81.42億
|最低值
|69.76億
|72.07億
|73.61億
|平均值
|72.57億
|77.02億
|77.49億
|中位數
|72.90億
|77.14億
|76.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|0.54
|營業收入
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
|71.24億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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