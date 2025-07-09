台玻6月營收年月雙減 玻纖布加緊擴產因應客戶需求

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-09 23:16

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台玻 (1802-TW) 今 (9) 日公告 6 月份營收為 33.12 億元、月減 0.51、年減 6%，今年上半年累積營收為 199.68 億元、年減 4.08%。台玻近期受惠於全球 AI 產業需求強勁，目前仍持續加緊 Low DK(低介電玻纖布)產線擴產，以因應客戶的訂單需求。

台玻董事長林伯豐。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

近年隨 AI 伺服器產品需求升溫，關鍵材料供應鏈出現結構性瓶頸，特別是用於高階載板的玻纖布出現供應短缺，也讓全球三大玻纖材料廠之一的台玻，受惠轉單效應，公司今年積極擴產，利用現有廠房進行改建 Low DK 產線。

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台玻董事長林伯豐在今年股東會上表示，台玻將投資 22.5 億元新台幣，擴建 Low DK 產線，預期在 1 至 1 年半時間，完成擴產 12 條產線。目前台玻目前在一、二代 Low DK 玻纖布、Low CTE 玻纖布等 3 款產品，已通過客戶認證採用。