鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-08 12:00

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被動式 ETF 的任務是盡可能地貼近指數，為投資人帶來良好的追蹤效果，對於積極型的投資人來說，則是希望能賺越多越好。投資專家指出，主動式 ETF 生來的目標就是超越大盤，且持股調整相對靈活，較能應對不確定性高且震盪的市場，也因此成為 ETF 投資人追求超額報酬的首選。

主動式台股ETF掛牌以來績效比拚 00981A漲贏大盤6.51百分點。(圖:shutterstock)

根 據 CMoney 統計，目前市面上已經掛牌的主動式台股 ETF 共有三檔，且掛牌以來的績效皆勝過加權指數，但在「漲贏多少」方面略有落差。這三檔 ETF 各自掛牌以來漲幅與加權指數比較，漲贏大盤最多的是主動統一台股增長 (00981A-TW)，漲幅比大盤還高 6.51 百分點，次之則為主動野村臺灣優選 (00980A-TW) 的 5.01 百分點。

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截至 7/7，掛牌最晚的 00981A 也已經滿月，若檢視近一月績效表現，加權指數上漲 3.55%，三檔主動式台股 ETF 依舊由 00981A 奪冠，漲幅達到 8.88%，狂勝大盤逾一倍。同期間，主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 和 00980A 月漲幅分別為 7.43% 及 5.21%。

00981A 7/7 收盤價快速上升至 11.04 元，投資人看好其勢如破竹的漲勢，並持續加碼帶動資金流入，同步推升 00981A 規模至 31.7 億元。

投資專家分析，三檔主動式台股 ETF 中，00981A 表現相對穩定，掛牌以來績效漲贏加權指數最多，近一月漲幅亦稱冠。隨著越來越多主動式 ETF 陸續掛牌，也將為這個新市場帶來更激烈的競爭，建議投資人在挑選主動式 ETF 時，可以參考其基金公司的主動基金團隊績效。