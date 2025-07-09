貨櫃三雄6月營收創Q2以來相對高 惟Q3旺季變數多

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-09 18:36

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貨櫃三雄今 (9) 日公布 6 月營收概況，分別創下 3-5 個月以來的相對高點，顯示關稅豁免期的拉貨效應，而進入第三季傳統旺季後，目前市況並未見到積極的旺季動能，陽明 (2609-TW) 認為，關稅議題使市場變數仍多，美國進口貨量預期將放緩。

貨櫃海運業Q3旺季變數多。(圖：萬海提供)

長榮 (2603-TW) 6 月合併營收為 301.1 億元，月增 14.17%，年減 28.79%，回升到 3 個月來高點，只要是因美中雙方暫時調降關稅刺激貨量成長，同時歐洲港口出現壅堵情況，令運價回升；累計上半年合併營收 1964.57 億元，年增 0.8%。

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陽明 6 月合併營收 138.05 億元，月增 11.71%，年減 33.37%，也回升至 4 個月來高點，累計上半年合併營收 841.73 億元，年減 12.67%。

而萬海 6 月合併營收 122.06 億元，月增 8.67 %，年減 26.5%，創 5 個月來相對高點，累計上半年合併營收 719.66 億元，年增 9.4%。

萬海表示，6 月運價較 5 月上揚，有助帶動營收，隨著美國與各國的關稅談判陸續定調，成本明朗後將有利貨主和美國收貨人協商未來出貨計劃，長期而言，美國消費者仍自亞洲採購產品，供需逐步恢復正常，

而近日紅海危機再起，萬海預期，運價仍會反映海運船舶供給吃緊的狀態。

陽明指出，據美國全國零售聯合會 (NRF) 預測， 6-7 月美國進口貨量因關稅目前部分暫停因素有所反彈，但後續市場變數仍多，隨著豁免期大限到來，進口貨量預期將放緩。