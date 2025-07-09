鉅亨研報 2025-07-09 16:27

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【量大強漲股整理】大而美法案通過，台積電供應鏈，黑馬股大公開!!! (圖:shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 75.2 億元，投信賣超 3.32 億元，自營商買超 28.02 億元，三大法人合計買超 99.9 億元，其中，投信連續八日賣超，而自營商連續七日買超，累計買超金額為 251.88 億元，外資則連續二日買超，累計買超金額為 78.7 億元。

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美國總統川普再度掀起關稅風暴，強調 8 月 1 日為關稅開徵的最後期限，不會延長，並計畫擴大課徵範圍，揚言將銅、藥品及晶片納入新一輪關稅清單，市場反應劇烈，美股昨日漲跌互見，道瓊工業指數下跌約 165 點，標普 500 與那斯達克指數小幅波動，幾近持平，唯費城半導體指數在 AI 族群表現亮眼下收高近 2%，(NVDA-US) 輝達，股價再創下收盤歷史新高，(INTC-US) 英特爾，宣布裁員以改善財務狀況，帶動股價上漲超 7%，同時，美債殖利率攀升，(TSM-US) 台積電 ADR 下挫 0.6%，而川普揚言對銅課徵 50% 關稅的消息更是引爆金屬市場，紐約期銅價格盤中暴漲 17%，創下自 1988 年有統計以來最大單日漲幅，且川普表態未來兩天將對歐盟及其他貿易夥伴發出通知函，並警告部分國家恐面臨高達 60% 至 70% 的關稅，美國商務部長盧特尼克亦證實，目前已有 15 至 20 封通知函準備發送，此外，藥品關稅可能高達 200%，至於晶片相關稅率與執行細節，白宮預計將在近日內公布。這波關稅升級無疑加劇全球貿易緊張，市場正密切關注後續政策變化。

台股加權指數，今日開低走高，終場收漲 167.74 點，收在 22527.01 點，成交量達 3104.64 億元，今日收量增紅 K 棒，指數站穩五日線、十日線以及重返月線 22315 點之上，強勢上攻，且籌碼面，三大法人合計買超 99.9 億元，其中外資買超 75.2 億元，連兩日買超累計達 78.7 億元，目前技術面籌碼面有利多方格局，市場目光聚焦川普今晚可能公布的第三波關稅名單，市場普遍預期台灣商品可能面臨 15% 至 20% 的關稅，後續關稅進展仍將牽動盤勢走向，本週還有 (3008-TW) 大立光與 (2408-TW) 南亞科，召開法說會，若釋出正向展望，有機會成為相關族群的另一波多頭催化劑。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.93，收在 1090 元，加速美國擴產布局，位於美國第三座晶圓廠（F21 P3）將導入 N2（2 奈米）與 A16 先進製程，並已於今年第二季通知設備廠商進場裝機，有消息指出，台積電同步規劃兩座先進封裝廠，預計將與 F21 P3 相連，並鎖定 2028 年動工，新廠將擴充先進封裝技術，包括 SoIC 與 CoPoS，以滿足美國本地 AI 與高效能運算（HPC）晶片在封裝端的龐大需求；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.26%，收在 161.0 元，截至 2025 年 6 月底，累計上半年營收達 3 兆 4,395 億元，較去年同期成長 19.68%，若以美元計算則年增約 18.4%，創下歷年上半年營收新高紀錄。；(2454-TW) 聯發科，上漲 6.69%，收在 1355 元，創下近兩個月來新高，市場對聯發科攜手 (NVDA-US) 輝達打造 AI 超級晶片的前景寄予厚望，此外，公司正積極邁向 2 奈米製程領域，首款 2 奈米產品預計 9 月完成流片，同時加速布局 AI ASIC 市場，題材豐富、未來成長動能強勁，吸引資金強勢回流。

股票方面

半導體設備股強勢大漲! 此因最新公布的六月營收繳出亮眼的成績單，激勵股價強勢大漲噴出!

(6640-TW) 均華，上漲 9.91%，亮燈漲停，收在 754 元，創下今年以來新高，2025 年 6 月營收達 3.4 億元，月增 30.69%、年增 1.77 倍，推升第二季營收至 7.37 億元，季增 79.19%、年增 82.16%，創歷年次高紀錄，市場看好先進封裝訂單加速認列，第三季營運有望續創新高，全年表現不亞於 2024 年，公司核心技術涵蓋精密取放、光電整合與晶片挑選機，市佔率全台第一，並打入 InFO、CoWoS、WMCM、CoPoS 等先進封裝製程，客戶遍及全球十大封測廠。2025 年首季合約負債回升至 6,300 萬元，顯示新單大量湧入，預期成長動能將延續至 2026 年。

(1295-TW) 生合，上漲 7.44%，收在 130.0 元，市場看好生合下半年成長動能持續放大，預期 2025 年全年營收可望維持雙位數年增率，毛利率有望穩守 50% 以上，不僅全年營收將首度突破 10 億元大關、挑戰 12 億元大關，同時帶動每股盈餘（EPS）首次站上 6 元大關，有望全面刷新歷年新高紀錄。

(4931-TW) 新盛力，上漲 4.63%，收在 99.5 元，隨著 6 月業績回溫，激勵盤中股價強勢攻上漲停，並將於下週四進行每股 2 元除息。6 月營收達 1.61 億元，月增 7.81%、年增 1.73%，為第二季單月新高；累計上半年營收為 11.2 億元，較去年同期成長 7.9%。

(2356-TW) 英業達，上漲 3.29%，收在 44 元，6 月合併營收達 632.74 億元，月增 3.38%、年增 24.24%，不僅創下歷年同期新高，更寫下今年以來單月最佳表現，累計上半年營收達 3,436.12 億元，較去年同期成長 20.71%，同樣刷新歷年上半年新高紀錄。

(3090-TW) 日電貿，上漲 2.74%，收在 71.2 元，受惠於關稅豁免期帶動的急單效應及 AI 應用需求持續升溫，第二季營收首度站上 40 億元大關，並連續兩季創下歷史新高紀錄。



美國總統川普力推的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act, OBBBA）於 2025 年 7 月 3 日驚險通過眾議院，(2330-TW) 台積電，直接受惠：美國建廠稅收抵免大幅提高，稅收抵免提升：大而美法案將半導體業者在美國設廠的投資稅收抵免，從現行 25% 大幅提升至 35%，只要新廠於 2026 年底前動工即可適用。這比拜登時代法規的 25% 及草案的 30% 都高出許多。台積電受惠條件：台積電美國亞利桑那州第 1 廠已量產，第 2 廠完成興建，第 3 廠於 2025 年 4 月底動土，皆可望符合 2026 年前動工的條件，預計可享有 35% 投資稅收抵免，對營運成本與財務結構具正面效益，除了 (2330-TW) 台積電以外，還可以留意誰呢? 影片分享給你知道!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師