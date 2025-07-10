鉅亨網新聞中心 2025-07-10 09:34

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共同社報導，日本首相石破茂周三 (9 日) 表示，關稅談判是場賭上國家利益的戰鬥，怎麼能忍受被對方看扁。石破茂是在千葉縣為自民黨參議院選舉候選人拉票的街頭演講時，發表上述言論。

石破茂談關稅 揚言「要戰鬥、不能被看扁」。(圖:shutterstock)

他表示，就算日本是美國的盟國，那也要「堂堂正正地說出來」，日本政府將會保護應受保護的事物。

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石破茂還說，日本是美國最大的投資國，為美國創造了最多的工作。 「川普在競選時說自己的任務是讓失業人員重新找到工作，而為美國創造最多工作崗位的難道不是日本嗎？」

此外，自民黨政調會長小野寺五典同日在佐賀縣的政治集會上直言，「川普欺人太甚，（對日本）使出的手段極其惡劣。」

川普公開了對日本和韓國等 14 國發送的信件，通知對方自 8 月 1 日起美國將徵收的關稅稅率。其中，從日本和韓國進口的產品徵收的關稅稅率為 25%。

川普警告，如果日本以提高關稅作為回應，美國也將在 25% 的基礎上再提高同等額度的關稅。不過他稱，如果日本「開放市場」，緩和關稅和非關稅壁壘措施，「我們也可能會改變信中內容」。

日本廣播協會評論員池川陽介稱，川普的關稅通知對日本來說「極其嚴峻」，日方強烈要求美國重新考慮關稅措施，但從目前的情況來看完全沒有作用。如果 25% 的關稅真的從 8 月 1 日開始實施，將可能對日本經濟造成嚴重影響。

石破茂政府近來持續強硬表態，對美關稅談判不會輕易讓步，並承諾持續與美方談判，力求捍衛國家利益。多位內閣官員周二 (8 日) 接連發聲，強調不會接受不公平條件，並將爭取雙方皆能接受的貿易協議。

商業團體領袖批評 日本談判政策錯誤

然而這些硬派發言，卻引來日本最具影響力商業團體領袖批評，認為日本政府的談判策略是「錯誤」，堅持完全豁免川普關稅可能讓美國總統對感到「被背叛」。

三得利 CEO 新浪剛史指出，若談判代表展現更多彈性，日本原可爭取到 10% 基礎關稅。「他們低估了川普的決心，他們以為時間站在日本這邊，這是個大錯。」

他指出，東京現在處於較弱勢地位，可能被迫做出重大讓步以達成協議。新浪剛史補充，在本月舉行的參議院選舉前達成協議的時間窗口正在縮小，首相石破茂領導的自民黨有失去執政權的風險。

儘管美日雙方在過去談判中建立一定互信，但多項關鍵議題至今仍無法達成共識，特別是美國對日本汽車的課稅政策。

日本經濟大臣暨首席談判代表赤澤亮正 (Ryosei Akazawa) 直言：「汽車產業是日本的核心產業，若無法就汽車稅率達成協議，就不可能簽署整體貿易協定。」汽車占日本對美出口約 30%，更關係到就業與產業命脈，日方堅持不容讓步。