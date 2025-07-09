鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-07-09 18:30

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大同 (2371-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 45.38 億元，受惠電力事業交貨增加，月增 8.54%，登今年新高，不過去年同期認列大同資產先前建案的餘屋出售利益墊高基期，呈現年減。大同指出，繼今年配息 3.1 元後，將持續維持高配息政策。

大同6月營收登今年高，力拚維持高配息政策。(鉅亨網資料照)

大同 6 月營收 45.38 億元，月增 8.54%，年減 4.77%；第二季營收 130.07 億元，季增 23.35%，年增 2.26%；累計今年上半年營收 235.52 億元，年增 0.26%。

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大同指出，目前在手訂單超過 200 億元，海外市場包含日本、美國、東南亞受惠台商外移效應，接單量優於去年。

另外，大同也布局以色列太陽能及儲能市場，以色列太陽光能充足，加上地緣政治關係，加強推動綠色能源計畫，且以色列正執行去中化，大同產品符合當地需求，目前已提供相關產品簡報及建置計畫，近期可望順利開展。

展望下半年，大同指出，重電事業方面，預計完成大安變電所設備案，以及美國德州重電設備交貨；電表事業包含日本第二世代智慧電表、馬來西亞及泰國智慧電表將在第四季交貨。