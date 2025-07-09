鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-09 15:42

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炎炎夏日來襲，氣溫節節攀升，許多上班族、家庭主婦紛紛減少外出、轉向外送平台與行動支付解決三餐與採買需求，看準這波「夏季宅經濟」與「數位消費高峰」，第一銀行聯手 Uber Eats 與全支付 PX Pay Plus，7 月起推出兩大回饋活動，最高享筆筆 5％刷卡金或 580 點（相當於 580 元）全點回饋。

夏季「宅經濟」夯！一銀攜Uber Eats 全支付 祭出5％刷卡金、580元雙重優惠。（圖: 一銀提供）

根據市調，臺灣每年夏季是外送平台使用的高峰期，第一銀行針對信用卡用戶推出「點食成金」活動，當月消費滿 5000 後，於 Uber Eats 平台使用第一銀行信用卡消費筆筆享 5％刷卡金回饋，每月上限 200 元，每月限量 1000 名，需於每月 22 日上午 10 點登錄搶名額；此外，為吸引新用戶體驗，Uber Eats 搭配第一銀行推出新戶加碼好康，首次下單輸入優惠碼「FCBUE」，即享 2 次 5 折優惠，每筆最高可折抵 200 元。

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在日常生活及民生採買的行動支付上，第一銀行攜手「全支付」於全聯與合作通路推出全點回饋計畫，鎖定家庭消費主力，即日起至 9 月 30 日止推出三重回饋，包含首次數位帳戶開戶禮、每週全聯店內及每月店外加碼回饋，以及首次綁定加碼獎勵，全數參與最高可享 580 點全點，點數還可直接折抵消費。