鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-10 10:00

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中國 A 股三大指數周三 (9 日) 呈現分化走勢，上證指數早盤一度衝上 3500 點大關，午後震盪回落，最終收 3493.05 點，微跌 0.13%，不過市場交投活躍度提升，滬深兩市成交額連 14 日突破兆元人民幣，銀行股成為當日市場最大亮點。

銀行股霸佔陸股市值半壁江山！工行首破2.8兆人民幣 創歷史新高（圖：Shutterstock）

國營銀行股價周三集體刷新歷史紀錄，工商銀行 (601398-CN) 收高 1.16% 至每股人幣 7.85 元，總市值達 2.798 兆元，盤中最高觸及 7.93 元，市值紀錄突破 2.82 兆元，再度改寫 A 股「市值王」紀錄。

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作為中國銀行業龍頭，工商銀行持續深化金融科技佈局，並獲評《亞洲銀行家》多項權威獎項，涵蓋財富管理、數位創新、流程自動化等多個領域。

股東結構顯示，截至今年第一季底，公司股東戶數增加至 60.39 萬戶，戶均持股市值達 35.28 萬元。

與此同時，農業銀行周三收在每股 6.2 元，創歷史收盤新高紀錄，市值升至人民幣 2.17 兆元，盤中最高 6.27 元，離 2.2 兆元市值僅咫尺之遙，建設銀行同樣表現亮眼，收盤時市值 2.57 兆元，三大行合計貢獻 A 股市值增量逾 5000 億元。

值得關注的是，上市銀行部門今年以來整體表現強勁。根據 Wind 數據，42 檔銀行股年內股價全數實現正成長，其中廈門銀行、浦發銀行等 6 檔個股漲幅超過 30%，12 檔個股漲幅逾 20%。

截至周三，A 股上市銀行總市值已達 16.11 兆元，較去年底成長 2.54 兆元。目前市場呈現明顯的「強者恆強」格局，工行、建行、農行穩居市值前三名，合計佔據類股總市值的半壁江山。

產業基本面改善預期成為支撐銀行股走強的重要因素。湘財證券銀行業分析師郭怡萍指出，今年上半年銀行部門表現穩健主要受益於市場風險偏好變化，以及對銀行資產品質改善的預期。隨著估值修復到位，市場開始關注高股息策略的可持續性。

她強調，穩健的經營績效、穩定的資產品質、合理的股利政策構成銀行股投資價值的核心支撐。

近期銀行類股迎來密集分紅期成為市場關注焦點。根據統計，已有 27 家銀行完成 2024 年度派息，10 家銀行公告擬實施分紅，合計分紅規模達人民幣 3507.83 億元。

農業銀行周二 (8 日) 公告將在下周四 (17 日) 發放年度現金紅利約 439.23 億元，工商銀行更在前一日宣布將於 7 月 14 日派發 586.64 億元末期股息。

根據國盛證券數據，當前國有大型銀行加權平均股息率達 4.07%，較 10 年期公債殖利率維持 2.42 個百分點的利差優勢。