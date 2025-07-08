鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-08 19:53

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為因應銀行承做個人無擔保放款金額逐年成長，金管會宣布修正「銀行法第三十三條之三授權規定事項辦法」，將不計入授信總餘額的小額放款金額上限，自原本的新台幣 100 萬元調高至 200 萬元，同時配合修正銀行對利害關係人可辦理的無擔保消費性貸款額度，同步提高至 200 萬元，新制將於本周四 (7/10) 發布上路。

金管會鬆綁小額放款、利害關係人信貸上限至200萬元 7/10上路。(鉅亨網資料照)

銀行局主秘張嘉魁指出，此次修法是參採銀行公會建議，盼能減輕銀行在執行授信限額管理時，須調查同一人、同一關係人及同一關係企業資料的作業負擔。

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他表示，該辦法自 2010 年 1 月 28 日發布以來，全體本國銀行淨值已成長超過 2 倍，經評估，調高小額放款額度對銀行大額授信風險控管影響有限。